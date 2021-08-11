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LG yenilenebilir enerji konusunda atağa geçti

11.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG Electronics (LG), sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir bileşeni olarak 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş taahhüdünü kamuoyuna duyurdu.

LG yenilenebilir enerji konusunda atağa geçti

Yeni yayınlanan LG Electronics Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki duyuru, firmanın üretim aşamasında karbon emisyonlarını 2017 standartlarının yüzde 50’sine düşürmeyi taahhüt ettiği “Sıfır Karbon 2030” girişimi aracılığıyla, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etme vaadini genişletiyor.

BÖLGE BÖLGE UYGULANACAK

Kuzey Amerika’dan başlayarak her ofis ve üretim tesisi yenilenebilir enerji ile güçlendirilecek ve yıl içinde bölge bölge uygulanacak. Kore dışındaki LG üretim tesisleri, önümüzdeki dört yıl içinde elektrik ihtiyaçlarının yüzde 50’sini yenilenebilir enerjiye dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu hedefe küresel olarak ulaşmak, binalarına yüksek verimli LG güneş panelleri kurmak, şirketlerin doğrudan tedarikçilerden elektrik satın almalarına olanak tanıyan güç satın alma anlaşmalarını kullanmak, Yenilenebilir Enerji Kredisi (REC) sertifikalarını kullanmak, Green Premium’a katılmak ve LG’nin ana vatanı Kore’de Korea Electric Power Corporation’dan (KEPCO) temiz enerji satın alması da dahil olmak üzere çok çeşitli bir stratejiyi kapsayacak.

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Şu anda LG, Hindistan’ın Noida kentindeki bir üretim sahasına 3,2 MW kapasiteli güneş modülleri kuruyor ve idari ofisine de güç sağlamak için elektrik üretiyor. Bu proje, Temiz Kalkınma Mekanizması'nın (CDM) bir parçası olarak genişletilecek ve LG’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nden (UNFCCC) karbon azaltma sertifikaları almasına olanak tanıyacak.

Konuyla ilgili bilgi veren LG Electronics Güvenlik ve Çevre Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Park Pyung-gu, “Herkes için daha iyi bir yaşam yaratma taahhüdümüz, en iyi şekilde LG‘nin yenilenebilir enerjiye geçişi ve karbon nötrlüğüne ulaşmasıyla gerçekleştirilebilir. Günümüz dünyasında inovasyon sadece laboratuvarda değil, aynı zamanda fabrikalarımızda ve tesislerimizde de gerçekleşmelidir. Günümüz üreticileri, gelecek nesle miras almaya değer bir dünya vermek için yaşamlarında bir kez karşılaşacakları bir fırsata sahipler ve LG‘de bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz” şeklinde konuştu.

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