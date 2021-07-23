LG hoparlörlü maskesini duyurdu! Razer Project Hazel'e rakip geldi

Maske, koronavirüs nedeniyle son 16 ayda dünya çapında milyarlarca insan için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Ancak uzun süre giyilen maskelerinin kişiyi rahatsız ettiği de bir sır değil. Maskelerin özellikle çok sıcak bir havada terlettiklerini, gözlükleri buğulandırdıklarını veya nefes almayı zorlaştırdıklarını söylemek mümkün.

Fakat farklı farklı firmalar, maskeleri daha kullanışlı ve daha güvenilir bir hale getirmek için çalışıyorlar. Bunun bir örneği, Razer'ın tanıttığı Project Hazel isimli akıllı maske oldu. Şimdi ise LG'den Project Hazel'e rakip bir ürün çıktı. Fakat model birçok özellik sunmasına rağmen yine de Razer kadar iddialı değil gibi görünüyor.

İŞTE LG'NİN YENİ PURICARE GİYİLEBİLİR HAVA TEMİZLEYİCİSİ

LG PuriCare giyilebilir hava temizleyicisinin yeni modelini görücüye çıkardı. Yeni model, önceki modele göre bir dizi iyileştirme getiriyor.

Yeni PuriCare giyilebilir hava temizleyicisi, 94 gram ağırlığında. Cihaz, iki saatte şarj oluyor ve 8 saate kadar giyilebiliyor. LG'nin aktardığına göre yeni PuriCare, burun ve çene çevresindeki hava sızıntısını en aza indiriyor.

Gelelim LG PuriCare giyilebilir hava temizleyicisinin en dikkat çeken özelliğine. Kullanıcıların belki de en çok ilgisini çekeceği şey, cihazda yer alan VoiceON teknolojisi.

HOPARLÖR İLE BAĞIRMAYA GEREK KALMIYOR

Cihazda mikrofon ve hoparlör bulunuyor ve VoiceON teknolojisi ile birlikte kullanıcıların bir sohbete devam etmek için maskelerini indirmeleri veya seslerini yükseltmeleri gerekmiyor. VoiceON, kullanıcıların ne zaman konuştuğunu otomatik olarak algılayarak, hoparlör aracılığıyla kullanıcının sesini yükseltiyor. Böylece karşı tarafın sizi duyması için bağırmanıza gerek kalmıyor.

LG yeni PuriCare giyilebilir hava temizleyicisinin fiyatını açıklamadı. Ancak cihaz resmi olarak Ağustos ayında Tayland'da piyasaya sürülecek.

