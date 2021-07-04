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LG mobil sektöründen kopmadı

04.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarının köklü isimlerinden biri olan LG kısa bir süre önce mobil sektörden çekildiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında LG akıllı telefon üretimini resmen sonlandırmıştı.

LG mobil sektöründen kopmadı

Elbette bu durum LG’nin mobil pazardan tamamen çekildiği anlamını taşımıyor. Çünkü Güney Koreli üretici, akıllı telefon üreticisi için kullanacağı enerjiyi panel birimine yönlendirecek.

LG’nin bu noktadaki öncelikli amacı ise sektördeki önemli isimler için paneller üretmek. Zaten hali hazırda pek çok akıllı telefon üreticisi LG ile panel tarafında ortaklık kurmuş durumda. Fakat bu durum biraz daha farklı bir boyuta evrilebilir.
Güney Koreli üretici üretim tarafında ikinci ya da üçüncü firma olmak istemiyor. Örneğin Apple, ekran tedariki konusunda Samsung’u ilk sırada tutarken, LG’ye ise 2. sırada yer veriyor.

İşte Güney Koreli şirket burada Samsung’u devirerek zirveye yerleşmeyi amaçlıyor. Böylece LG’nin akıllı telefon pazarından elde ettiği gelirin çok daha fazlasını ekran satarak elde edeceği iddia ediliyor.

Elbette bunlar şimdilik basit iddialardan ibaret. Gelecek ne getirir bilinmez. LG’nin ekran tarafında güçlü bir isim olduğunu biliyoruz. Fakat Samsung gibi bir devi geride bırakmak kolay olmayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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