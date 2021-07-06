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  4. Mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı

Mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı

06.07.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeğine tecavüz ederken yakalanarak gözaltına alınan şahıs uygulanan para cezasının ardından serbest bırakıldı. Duruma mahalle sakinleri ve hayvanseverler tepki gösterdi.

Mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir şahsın apartmanın girişinde bulunan otoparkta köpeğe tecavüz ettiğini fark etti.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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PARA CEZASININ ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs uygulanan para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Tecavüze uğrayan köpeğin ise hayvan barınağına gönderildiği öğrenilirken, şahsın serbest bırakılmasına mahalle sakinleri ve hayvanseverler tepki gösterdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Aydın
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