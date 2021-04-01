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Köpeğe cinsel saldırıda bulunan şahıs: Sarhoştum, hatırlamıyorum

01.04.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S. (64), polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Veli S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

Köpeğe cinsel saldırıda bulunan şahıs: Sarhoştum, hatırlamıyorum

Olay, geçen hafta Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Veli S.'nin çalılık alanda hareketlerini uzaktan görenler, durumdan şüphelenip, yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip müdahale etti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören Veli S.'nin pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun" dediği Veli S.'nin, eline aldığı taşı göstererek "Git buradan" diye bağırdığı görüldü. Olayla ilgili Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık şikayetçi oldu.
Olay sonrası Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Veli S.'nin yakalanma korkusundan evine gitmediğini öğrenen Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Habibler Mahallesi’nde ara sokaklardan birinde yakaladı. İşlemleri için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Veli S., buradaki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi.,

Veli S., Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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