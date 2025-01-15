Narin Güran'ın evindeki DNA izlerinin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar isimli sanık da delilleri gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

GÜRAN EVİNDEKİ HALILAR İNCELENDİ

Cinayetin ardından Narin'in evindeki, yani cinayetin işlendiği yer olduğu iddia edilen alandaki halıların yıkandığı ileri sürülmüştü.

Habertürk'te yer alan habere göre, Narin Güran cinayetinde Güranların evindeki halıların incelenmesi tamamlandı. Önce evde bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması yapıldı. Yapılan bu çalışmalarda, halılar üzerinde muhtelif sayıda kıl örnekleri ve bulunan lekeler önce numaralanmıştı.

Ardından elde edilen bulguların daha sağlıklı şekilde incelenmesi için halılar Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Tamamlanan incelemenin ardından halılar Güran ailesine iade edilmişti.

İade edilen halıların çeşitli yerlerinde incelenmek üzere kesilerek parçaları alınan bölümler dikkat çekti. Mahkeme dosyasına giren halıların Kriminal Raporunun ayrıntıları da ortaya çıkmıştı.

HALILARDAN DNA ÖRNEKLERİ ÇIKTI

Kriminal ekipleri, 17 Eylül günü gönderilen halılar üzerinde tespit edilen lekelerde, cinayetle bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu aramaya başladı.

Laboratuvarda yapılan inceleme tamamlandı. Tamamlanan incelemenin ardından halılar Arif Güran’a teslim edildi. Teslim edilen halılarda parça olarak kesilmiş bölgeler dikkat çekti. Halılarda DNA olabilecek lekelerin bulunması üzerine o bölgelerin bu yüzden kesilerek incelemeye alındığı öğrenildi.

DNA'NIN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın evinde yapılan incelemede bulunan DNA'ların ailedeki iki çocuktan birine ait olduğu ortaya çıktı.

Narin Güran'ın evinde Narin'in DNA'sına rastlanmadı.