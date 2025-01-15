HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Narin Güran'ın evindeki DNA izlerinin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Narin Güran'ın evindeki DNA izlerinin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.01.2025 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Narin'in evindeki halı ve yastık kılıflarında yapılan DNA incelemesi sonucu, gizemli bir DNA'ya rastlandı. Kan örneğine rastlanmayan halı ve yastık kılıflarındaki DNA sahibinin bir erkek profiline sahip olduğu öğrenilirken DNA örneklerinin de kime ait olduğu ortaya çıktı.

Narin Güran'ın evindeki DNA izlerinin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar isimli sanık da delilleri gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Screenshot_8

GÜRAN EVİNDEKİ HALILAR İNCELENDİ

Cinayetin ardından Narin'in evindeki, yani cinayetin işlendiği yer olduğu iddia edilen alandaki halıların yıkandığı ileri sürülmüştü.

Screenshot_10

Habertürk'te yer alan habere göre, Narin Güran cinayetinde Güranların evindeki halıların incelenmesi tamamlandı. Önce evde bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması yapıldı. Yapılan bu çalışmalarda, halılar üzerinde muhtelif sayıda kıl örnekleri ve bulunan lekeler önce numaralanmıştı.

4

Ardından elde edilen bulguların daha sağlıklı şekilde incelenmesi için halılar Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Tamamlanan incelemenin ardından halılar Güran ailesine iade edilmişti.

q1

İade edilen halıların çeşitli yerlerinde incelenmek üzere kesilerek parçaları alınan bölümler dikkat çekti. Mahkeme dosyasına giren halıların Kriminal Raporunun ayrıntıları da ortaya çıkmıştı.

Screenshot_9

HALILARDAN DNA ÖRNEKLERİ ÇIKTI

Kriminal ekipleri, 17 Eylül günü gönderilen halılar üzerinde tespit edilen lekelerde, cinayetle bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu aramaya başladı.

q2

Laboratuvarda yapılan inceleme tamamlandı. Tamamlanan incelemenin ardından halılar Arif Güran’a teslim edildi. Teslim edilen halılarda parça olarak kesilmiş bölgeler dikkat çekti. Halılarda DNA olabilecek lekelerin bulunması üzerine o bölgelerin bu yüzden kesilerek incelemeye alındığı öğrenildi.

q3

DNA'NIN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın evinde yapılan incelemede bulunan DNA'ların ailedeki iki çocuktan birine ait olduğu ortaya çıktı.

Narin Güran'ın evinde Narin'in DNA'sına rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran Salim Güran Nevzat Bahtiyar
En Çok Okunan Haberler
Lokanta gibi duruyordu, Kimse şüphelenmedi! Yabancılar da geliyormuş: Şişesini 30 TL'den satmışlar

Lokanta gibi duruyordu, Kimse şüphelenmedi! Yabancılar da geliyormuş: Şişesini 30 TL'den satmışlar

Katliamı yapan polis çıktı! 2 ilde ölü sayısı 5'e yükseldi... Başka bir ile cinayet işlemeye giderken yakalandı

Katliamı yapan polis çıktı! 2 ilde ölü sayısı 5'e yükseldi... Başka bir ile cinayet işlemeye giderken yakalandı

Cenk Tosun'un Kadıköy macerası kısa sürdü! Yeni adresi çok şaşırttı...

Cenk Tosun'un Kadıköy macerası kısa sürdü! Yeni adresi çok şaşırttı...

Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü... Karısının cinsel ilişki görüntülerini izletip...

Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü... Karısının cinsel ilişki görüntülerini izletip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İmralı' çıkışı gündem yaratacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İmralı' çıkışı gündem yaratacak

İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'hediye Audi' iddiası: "Ona bunları soracak mısınız?"

İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'hediye Audi' iddiası: "Ona bunları soracak mısınız?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.