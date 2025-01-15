HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülke şokta: Devlet başkanlığından uzaklaştırılmıştı! Bu sefer de gözaltına alındı

O ülke şokta: Devlet başkanlığından uzaklaştırılmıştı! Bu sefer de gözaltına alındı

15.01.2025 09:43
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
15.01.2025 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Kore'de ilan ettiği gereksiz sıkıyönetim kararı sebebiyle görevden uzaklaştırılmıştı. Yoon hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon hakkındaki gözaltı kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti. Yetkililer, Yoon'u başkanlık konutunda gözaltına alarak ifade için CIO'nun Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da ofisine götürdü.

Soruşturmacıların, Yoon'un resmen tutuklamak için mahkemeye başvurmak üzere 48 saat süresi bulunuyor.

asd

BU KEZ DİRENÇ GÖSTERMEDİLER

CIO yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada, bu kez Yoon'un gönüllü olarak teslim olmasını beklemeyeceklerini, doğrudan emri uygulayacaklarını ifade etti. İlk teşebbüsün aksine bu kez hiçbir devlet başkanlığı veya PSS görevlisinin gözaltına direnç göstermediği bildirildi.

Ancak başlangıçta başkanlık konutuna giden yetkililer, PSS tarafından oluşturulan barikatlarla engellenmiş, konutun çevresinde Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde bir araya gelmişti.

Konut çevresinde yaklaşık 3 bin polis tedbir için tutulurken, bazı soruşturmacıların merdivenlerle tırmanarak konut yerleşkesine girdiği, bazılarının ise yerleşkeyi çevreleyen patika yollardan geçerek konuta ulaştığı belirtilmişti.

Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği kaydedilmişti.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Faizsiz kredi! 55 bin TL veriyorlar, bankalar yarışa girdi

Faizsiz kredi! 55 bin TL veriyorlar, bankalar yarışa girdi

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'da ölüm haberleri sonrası düğmeye basıldı! 63 işletme kapatıldı…

İstanbul'da ölüm haberleri sonrası düğmeye basıldı! 63 işletme kapatıldı…

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.