O ülke şokta: Devlet başkanlığından uzaklaştırılmıştı! Bu sefer de gözaltına alındı

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon hakkındaki gözaltı kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti. Yetkililer, Yoon'u başkanlık konutunda gözaltına alarak ifade için CIO'nun Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da ofisine götürdü.

Soruşturmacıların, Yoon'un resmen tutuklamak için mahkemeye başvurmak üzere 48 saat süresi bulunuyor.

BU KEZ DİRENÇ GÖSTERMEDİLER

CIO yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada, bu kez Yoon'un gönüllü olarak teslim olmasını beklemeyeceklerini, doğrudan emri uygulayacaklarını ifade etti. İlk teşebbüsün aksine bu kez hiçbir devlet başkanlığı veya PSS görevlisinin gözaltına direnç göstermediği bildirildi.

Ancak başlangıçta başkanlık konutuna giden yetkililer, PSS tarafından oluşturulan barikatlarla engellenmiş, konutun çevresinde Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde bir araya gelmişti.

Konut çevresinde yaklaşık 3 bin polis tedbir için tutulurken, bazı soruşturmacıların merdivenlerle tırmanarak konut yerleşkesine girdiği, bazılarının ise yerleşkeyi çevreleyen patika yollardan geçerek konuta ulaştığı belirtilmişti.

Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği kaydedilmişti.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır