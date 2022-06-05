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Polisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi: Dur bir polis arkadaşı arayacağım

05.06.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İnegöl'de polisin durduğu alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Alkolmetreye üflememek için ısrar eden alkollü sürücü "Dur bir polis arkadaşı arayacağım" dedi. 3. kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı.

Polisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi: Dur bir polis arkadaşı arayacağım

Bursa'da negöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması yaptılar. Ekipler, şüphelendikleri Cipi durdurdular. Durdurulan aracın sürücüsü Ahmet K.(50), "Eşimi hastaneye götürüyordum" dedi.

ALKOL TESTİNİ YAPTIRMAK İSTEMEDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün hızla işlemlerini yaptığı sırada alkol testi de uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkol testini yaptırmak istemedi.

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"DUR BİR POLİS ARKADAŞI ARAYACAĞIM"

Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü Ahmet K.(50), yoğun uğraşlar sonucu testi kabul etti.

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CEZA YAĞDI

Ahmet K.(50)'nın 1.34 promül alkollü olduğu tespit edildi. 3. kez alkollü araç araç kullandığı tespit edilen sürücüye 3 bin 674 TL, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile sigortasız araç kullanmaktan 169 TL olmak üzere toplam 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı.

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Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)

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