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Ortalık savaş alanına döndü! Araçları hurdaya çeviren korkunç kazada 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

05.06.2022 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde ortalığın adeta savaş alanına döndüğü korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı feci kazada otomobillerden birinde yolcu konumunda olan 17 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. 3’ü ağır 6 kişi ise yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü! Araçları hurdaya çeviren korkunç kazada 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Feci kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Sart Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Turgutlu istikametine gitmekte olan N.G. (27) yönetimindeki otomobil, M.B. (36) yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki aracın hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Mert Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

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3'Ü AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan her iki araç sürücüsü ile diğer yaralılar, M.G.(19), C.G.(19), Y.K.(58), E.B.(28) sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Sürücü N.G. ile diğer yaralılar M.G.ve C.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Mert Kılıç’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA/AA)


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