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  4. Salim Koç 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Salim Koç 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

08.03.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Salim Koç 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinin Belediye Başkanı Salim Koç, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Covid-19 hastalığı nedeniyle ilk olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ardından 16 Aralık 2020 tarihinde ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilen Koç, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi ediliyordu.

Covid-19’u atlattığı fakat başka bir sıkıntısı nedeniyle olduğu ameliyatın ardından nükseden enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilen Koç’un cenazesi 9 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Söğütlü Beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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