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  4. Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bahar Kalkanı Harekatı'nda öldürülen rejim askerlerinin sayısını açıkladı. Kurtulmuş "327'si dün gece olmak üzere 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova’nın sorularını cevapladı. Kurtulmuş, "Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider." dedi.

İşte Kurtulmuş’un yaptığı açıklamalardan satır başları:

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

Rusya kaç bin km öteden gelip Suriye’de ne arıyor.

Türkiye, bütün bu bölünme senaryolarının arkasındaki hedefin Türkiye olduğunun farkındadır.

15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye bir iç savaşa sürüklenmeyecek miydi.

Neden halkına karşı suç işlemiş bir rejimin arkasında duruyorlar.

Bu bölgede güçlü büyük bir Türkiye istemiyorlar.

Rusya için uzaktaki bir ülkede güç elde etme mücadelesidir.

Suriye, Suriye halkınındır.

Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider.

MOSKOVA’DAKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Rusya ile Türkiye arasında çok kez görüşmeler oldu. Başından beri bazı noktalarda çok zıt durduğumuz açıktır ama bu görüşmelerin her birinde belli bir mesafe alındı. Biz tekrar Soçi ve Astana ruhuna bağlı kalınmasını talep edeceğiz. İdlib’i nasıl çözecekler? 4 milyon Suriyeliyi tek tek öldürerek mi çözecekler. Umuyoruz bu görüşmelerden çok acil şekilde rejimin saldırıları önleyecek, adına ne derseniz, ateşkes deyin, kararı alınır. Bizim pozisyonumuz belli, İdlib’deki 4 milyon insanın can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması.

Ruslar herhalde şunu görüyorlar bu bölgede Türkiye ve Rusya’nın çok büyük yatırımları var. Rusya’nın yıkılmaya yüz tutmuş bir rejim için Türkiye’yi tamamen karşılarına alacaklarına ihtimal vermiyorum. Bundan sonra nasıl bir Suriye rejimi olur bunu konuşmamız lazım.

Meselenin kaynağı Türk askerinin orada olması değil rejimin gaddarca saldırılarıdır.

Uluslararası camianın hiç olmazsa şunu demesi lazım: Buralar artık bombalanmayacak.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dünyadaki yeni küresel siyasi gelişmeleri dikkate aldığınızda yepyeni bir dünya düzeni ile karşı karşıyayız.

Bütün çatışmaların etkilediği bölge de bizim coğrafyamız. Yeni bir küresel denklem kuruluyor.

Artık eski Ortadoğu değil söz konuş olan ama Türkiye de eski Türkiye değil. Türkiye hangi eksene girdi tartışması da artık eskide kaldı.

Şimdi Türkiye artık bağımsız ve milli hedeflerini kendisinin yegane ekseni olarak kabul eden bir Türkiye’dir.

DÜŞÜRÜLEN SURİYE SAVAŞ UÇAĞI

Bizim uçaklarımız kendi sınırlarımız içinde de karşı taraftaki uçakları vurabilecek kapasiteye sahip.

TÜRKİYE’NİN GÖÇMENLERE KAPILARI AÇMA KARARI

Göçmen meselesi uluslararası camianın ortak sorunudur.

Burada göçmen meselesine batı ülkeleri gerekli desteği vermiş olsaydı bunlar yaşanmazdı.

Göçmenlerle varsa yarım bardak suyumuz bugüne kadar paylaştık.

Birkaç göçmen sınırları zorlamaya başlayınca eyvah demeye başladılar.

Uluslararası camia güvenli bölge tekliflerimizi kabul etseydi bu yaşananlar olmayacaktı.

34 ŞEHİT SONRASI SİYASİ TARTIŞMALAR

Bu mesele iç siyaset meselesi değildir. Ama hakikatten olması gereken Sayın Meral Akşener sayın cumhurbaşkanımızı arayarak neler yapılabileceğini sordu.

Ana muhalefet partisi genel başkanı ilk andan itibaren cumhurbaşkanını arayıp devletin arkasındayız diyerek telefonla araması gerekmez mi? Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bunu bir iç politika malzemesi olmaktan çıkarması lazım.

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Numan Kurtulmuş bahar kalkanı harekatı

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