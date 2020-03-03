Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Rusya ile Türkiye arasında çok kez görüşmeler oldu. Başından beri bazı noktalarda çok zıt durduğumuz açıktır ama bu görüşmelerin her birinde belli bir mesafe alındı. Biz tekrar Soçi ve Astana ruhuna bağlı kalınmasını talep edeceğiz. İdlib’i nasıl çözecekler? 4 milyon Suriyeliyi tek tek öldürerek mi çözecekler. Umuyoruz bu görüşmelerden çok acil şekilde rejimin saldırıları önleyecek, adına ne derseniz, ateşkes deyin, kararı alınır. Bizim pozisyonumuz belli, İdlib’deki 4 milyon insanın can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması.

Rusya için uzaktaki bir ülkede güç elde etme mücadelesidir.

Bu bölgede güçlü büyük bir Türkiye istemiyorlar.

Neden halkına karşı suç işlemiş bir rejimin arkasında duruyorlar.

Rusya kaç bin km öteden gelip Suriye’de ne arıyor.

Ruslar herhalde şunu görüyorlar bu bölgede Türkiye ve Rusya’nın çok büyük yatırımları var. Rusya’nın yıkılmaya yüz tutmuş bir rejim için Türkiye’yi tamamen karşılarına alacaklarına ihtimal vermiyorum. Bundan sonra nasıl bir Suriye rejimi olur bunu konuşmamız lazım.

Meselenin kaynağı Türk askerinin orada olması değil rejimin gaddarca saldırılarıdır.

Uluslararası camianın hiç olmazsa şunu demesi lazım: Buralar artık bombalanmayacak.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dünyadaki yeni küresel siyasi gelişmeleri dikkate aldığınızda yepyeni bir dünya düzeni ile karşı karşıyayız.

Bütün çatışmaların etkilediği bölge de bizim coğrafyamız. Yeni bir küresel denklem kuruluyor.

Artık eski Ortadoğu değil söz konuş olan ama Türkiye de eski Türkiye değil. Türkiye hangi eksene girdi tartışması da artık eskide kaldı.

Şimdi Türkiye artık bağımsız ve milli hedeflerini kendisinin yegane ekseni olarak kabul eden bir Türkiye’dir.

DÜŞÜRÜLEN SURİYE SAVAŞ UÇAĞI

Bizim uçaklarımız kendi sınırlarımız içinde de karşı taraftaki uçakları vurabilecek kapasiteye sahip.