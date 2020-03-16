HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kafe, sinema dahil birçok alan kapatılıyor

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kafe, sinema dahil birçok alan kapatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 17:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile bugün 24.00 itibariyle çok sayıda alanın faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kafe, sinema dahil birçok alan kapatılıyor

Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.

Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri de bugün 24:00 itibariyle durdurulacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

STK'LARIN GENEL KURULLARI, EĞİTİMLERİ VE TOPLANTILARI ERTELENECEK

Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.

Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
Bir ilimizde koronavirüs paniği! Almanya'dan 3 gün geldiBir ilimizde koronavirüs paniği! Almanya'dan 3 gün geldi
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronovirüs vaka sayısı artar mı?

Türkiye'de koronovirüs vaka sayısı artar mı?

Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Ünlü sunucu karantinadan Sağlık Bakanlığı'na seslendi! 'Çok acı çekiyoruz'

Ünlü sunucu karantinadan Sağlık Bakanlığı'na seslendi! 'Çok acı çekiyoruz'

Altında sert düşüş

Altında sert düşüş

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Cumhurbaşkanlığı duyurdu! İşte Erdoğan'ın talimatıyla alınan kararlar

Cumhurbaşkanlığı duyurdu! İşte Erdoğan'ın talimatıyla alınan kararlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Diğer Haberler
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs tedavisi için dikkat çeken açıklama

Koronavirüs tedavisi için dikkat çeken açıklama

Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

Bir ilimizde koronavirüs paniği! Almanya'dan 3 gün geldi

Korona virüs haritası: Güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile virüsün son hareketleri

En güncel rakamlar Koronavirüs haritasında

İstanbul'da koronavirüs etkisi! Bomboş kaldı

İstanbul'da koronavirüs etkisi! Bomboş kaldı

Sivas'ta koronavirüs uyarılarına rağmen açılış yapılan mağaza tepki çekmişti! Açıklama geldi

Koronavirüs uyarılarına rağmen açılış yapılan mağaza tepki çekmişti! Açıklama geldi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.