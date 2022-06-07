SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'enflasyon' açıklaması: Türkiye bu darboğazdan çıkacaktır

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplanrtısında konuşuyor. Son seçim anketleriyle çok sert açıklamalarda bulunan Bahçeli, anket şirketlerine tepki gösterdi. Enflasyon ve ekonomik verilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Türkiye darboğazdan çıkacaktır. Bunun için güçlü işaretler alınmıştır. Büyümedeki oranlar olumlu sinyaller vermektedir, ihracatımız rekor kırmaktadır. Türkiye, siyasi tuzakları teker teker bozmaktadır." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

ANKET ŞİRKETLERİNE ÇOK SERT TEPKİ

"Oy oranlarını düşük gösterenlere, sipariş kamuoyu araştırmaları yapanlara sizler bizi yok sayacaksanız Allah'ın izniyle biz daha çok var olacağız. Bizler hafife alacaksanız günü gelince ağırlığımız altında ezileceksiniz. Anketler partimizi nasıl göstermiş hiç önemli değildir. Durmasınlar, devam etsinler. Alayı birden üzerimize gelsinler. Biz ankete değil, yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Anketlerle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım. Türk milleti bunları rezil edecektir. Cumhur, ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. MHP'yi layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Başkanını seçecek o da sayın recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

"KENDİ KENDİLERİNİ AVUTSUNLAR"

Çalışmalarımızın karşılığını anket şirketlerinden beklemiyoruz. Milletimiz bilsin yeter diyoruz. Gerisi kuru gürültü ve laf salatasıdır. MHP önüne bakıyor. İttifak, Türkiye'yi yükseltme amacını güdüyor. Gerçek anketi milletimiz yapacaktır. Bu yolun sonu çıkmaz sokaktır, sonu ise soytarılıktır. MHP'ye kefen biçenler, günü gelince o kefeni kendileri giyecektir. Biraz daha kendi kendilerini avutsunlar. Dava arkadaşlarıma sesleniyorum kanmasınlar. Ellerine geçirdikleri anketleri buruşturup, çöpe atsınlar.

"VATANDAŞIMIZ ENFLASYON CANAVARINA EZDİRİLMEYECEK"

İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bazı sorunlarımız olabilir; sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Marifet sorunları el birliğiyle çözüme kavuşturmaktır. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır. Hayat pahalılığı kuşatması kırılacaktır. Vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecek. Bu kapsamda hükümet, dikkatli ve titiz bir mücadele içindedir. Vatandaşımızın cüzdanına göz dikenler hesap verecektir.

"BÜYÜMEDEKİ ORANLAR OLUMLU SİNYALLER VERMEKTEDİR"

Ekonomik bağımsızlığımızı tehdit edenlere, vatandaşımızın alın terine musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır. Tedarik zincirlerindeki sarsıntılar, siyasal ve jeopolitik kırılımlar ekonomiye ilave maliyetler bindirmektedir. Fiyatların artışı nedeniyle ajan gibi çalışanların lekeli varlığı da inkar edilemez. Türkiye darboğazdan çıkacaktır. Bunun için güçlü işaretler alınmıştır. Büyümedeki oranlar olumlu sinyaller vermektedir, ihracatımız rekor kırmaktadır. Türkiye, siyasi tuzakları teker teker bozmaktadır.

TERÖRLE MÜCADELE

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti askeri harekatlarla engellenmiştir. Türkiye, bölücü teröre merhamet göstermeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler vererek kanıtlamıştır. Bölücü terörün hudutlarımızda tutunması, bunun yanı sıra ülkemizi zehirleme ve tehdit amacı başarılı olamayacaktır. Fitnenin kökü kazınacaktır. Terörle mücadele bir millet kararıdır. Karşı çıkanlar teröristlerin safındadır. Geçen hafta PKK/YPG'li bir terör elebaşı ABD'den ve NATO ülkelerinden silah aldığını açıklamıştır, gözdağı vermiştir. Yürek burkan, yüksek risk ihtiva eden tablonun, NATO'nun kuruluş ilke ve esaslarına muvafık olduğunu aklı başında hiç kimse öne süremeyecektir. Türkiye bugüne kadar NATO'nun destek tavrını görmemiştir. Bu değerlendirmemi abartılı bulanlar 1952'den bugüne kadar NATO ile süregelen ittifak ortaklığının 70 yıllık mazisine objektif baktıkları takdirde gerçekleri çarpıcı bir şekilde görebileceklerdir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'da ittifak ortağı olmalarına nasıl 'tamam' diyelim? Türkiye'nin kuyusunu kazmak için nifak seferlerine çıkanlara tepkisiz olmamız söz konusu olamayacaktır. İsveç ve Finlandiya hükümetleri önce ellerine bulaşan kanları yıkamalıdır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ FIRAT'IN BATISI VE DOĞUSUNDAN ATILMALI"

Biz teröre ve teröriste taviz vermeyeceğiz. Canilerin hepsini birden imha edeceğiz. Bundan kaçış yoktur. Kurtuluş şansları sıfırdır. Dip bucak temizliği yapılmak suretiyle terör örgütü Fırat'ın batısı ve doğusundan atılmalıdır.

"EGE'DE BOĞULMAK İSTEYEN ÇIKSIN KARŞIMIZA"

Egemenliği tartışmalı olan Adalar'ı ziyaret ederek Türkiye'yi tahrik eden Yunan Miçotakis, provokasyon peşindedir. Haddini aşmaktadır. Dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olması. Sonuçlarına katlanan Miçotakis hükümeti olacaktır. Miçotakis bilmelidir ki el atına binen çabuk iner. Bizim için vatan namustur. Uzanacak eller kırılıp atacaktır. Ege'de boğulmak isteyen çıksın karşımıza durmasın.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAYLIK' TEPKİSİ

Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O tarihte 2023 yılının Haziran ayıdır. Seçim güvenliği ile ilgili yapılan çağrı tam bir pişkinlik ve çelişkidir. Bu devletin hakimi, polisi varken zillet ititfakı neyle seçim güvenliği sağlayacaktır. Güvenliği bölücülere mi teslim edecek? Teröristleri dağdan mı indirecek? Söyledikleri hiçbir sağlam projeleri yoktur. Henüz aday konusu bile tartışma ve anlaşmazlık konusudur. Mertsen adamsan çık söyle aday mısın değil misin? Neden susuyor, neyi bekliyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu sen de o yürek var mı onu söyle? Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten daha aciz olan bir zihniyete milletimiz yetki verir mi? Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hevesli olduğu herkesin malumudur. Zillet ortaklarından ise hala vize çıkmamıştır. Kılıçdaroğlu aday olursa bu adaylığı Türkiye düşmanlarıyla gerçekleştirecektir. Kılıçdaroğlu, terörist Demirtaş ve Kavala için adaylığa gönüllüdür."

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