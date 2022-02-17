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SON DAKİKA: Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek cinayetten sonra işte böyle kaçmış! O pencereden atladı

17.02.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sıla'nın katili Hüseyin Can Göçek, cinayeti işledikten sonra Ordu - Giresun Havalimanı'nda yakalandı. Sıla'nın babaannesinin evinde kaldığı katilin o eve gidip şikayetinden vazgeçmesi için tehdit ettiği daha sonra öldürdüğü ortaya çıktı. İşte katilin ilk görüntüsü...

Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine göre katil Hüseyin Can Gökçek, adliyeye getirildi. Sıla Şentürk'ün eski nişanlısının adam yaralama dahil 10 suçtan sabıkası olduğu belirlendi. Sıla'nın yakınları bugünkü cenaze töreni öncesinde ayakta durmakta zorlandı.

SON DAKİKA: SILA ŞENTÜRK'ÜN KATİLİ HÜSEYİN CAN GÖKÇEK İŞTE BÖYLE KAÇMIŞ!

Katil Hüseyin Can Göçek'in cinayetten sonra pencereden atlayarak kaçtığı belirlendi. Sıla, babannesiyle birlikte kalıyordu. Katil, Sıla'dan şikayetini geri almasını istedi. Genç kız bu durumu kabul etmeyince katil, cinayeti gerçekleştirdi.

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YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi. Sıla'nın amcasının evinin önünde helallik alındı. Aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekiyorlar.

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SILA ŞENTÜRK’Ü BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞAHIS ADLİYEYE GETİRİLDİ

Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

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Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk’le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun’a geldi. Gökçek, genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun-Ordu Havalimanı yakınlarında yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi’ne getirildi.

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10’ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek’in Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.

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10 SUÇTAN SABIKASI VAR!

Katilin daha önce on suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Aile Bakanlığı da Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili bugün bir açıklama yayınladı. Sıla cinayetinin ardından kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor.

İyi hal indiriminin kalkmasıyla ilgili düzenleme yakın zamanda yapılacak. Kadına şiddet olaylarında zanlıların mahkemeden iyi hal indirimiyle ayrılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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cinayet
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