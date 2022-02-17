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  4. SON DAKİKA | Sıla Şentürk ile ilgili Bakanlıktan son dakika açıklaması! Olayın tüm detaylarını tarihleriyle duyurdular…

SON DAKİKA | Sıla Şentürk ile ilgili Bakanlıktan son dakika açıklaması! Olayın tüm detaylarını tarihleriyle duyurdular…

17.02.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün öldürülmesi ile ilgili korkunç olayı konuşurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık olayın tüm sürecini tarih vererek tek tek açıkladı. İşte Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili tüm detaylar…

SON DAKİKA | Sıla Şentürk ile ilgili Bakanlıktan son dakika açıklaması! Olayın tüm detaylarını tarihleriyle duyurdular…

Türkiye, dün Giresun'dan gelen haberle yasa boğuldu. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Giresun’da 21 yaşındaki H.C.G. tarafından öldürülen 16 yaşındaki S.Ş’ye ilişkin olarak basında yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

2020 yılında staj için kurulmuş whatsapp grubunda tanışan S.Ş. ve H.C.G.’nin aralarında duygusal yakınlık gelişmiştir. 22.03.2021 tarihinde bu ilişkinin S.Ş.’nin ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle S.Ş. ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında S.Ş. ve H.C.G. polis memurları tarafından yakalanmıştır.

25.03.2021 tarihinde kız çocuğu S.Ş. hakkında acil koruma kararı alınmış ve Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte H.C.G. de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12.04.2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür.

11.11.2021 tarihinde, S.Ş. hakkında devam eden istismar davasında aile H.C.G.'den şikayetçi olmuş, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın mahkemeye %50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve S.Ş.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine H.C.G. mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, S.Ş.'nin kurum bakımına alınmasını talep etmiştir.

16.11.2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu S.Ş. hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır.

İlerleyen süreçte S.Ş. yeniden H.C.G.'den şikayetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları S.Ş.'yi teslim alma talebinde bulunmuştur. 07.12.2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür.

20.01.2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır.

16.02.2022 tarihinde yaşanan cinayetin ardından Bakanlığımız uzmanları, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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