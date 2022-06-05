HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu

Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu

05.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli olduğu iddia edilen bir kişinin sosyal medyadan paylaştığı video büyük tepki çekti. Videoda, araç içerisinde oturan ve yüzü görünmeyen bir kişinin, yanından geçen polis aracına el hareketi yaptığı anlar yer alıyor. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada büyük tepki çeken Suriyeli ve Afgan videolarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Suriyeli olduğu öne sürülen bir kişi çektiği videoda el hareketiyle polise hakaret etti.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda araç içerisinde oturan ve yüzü görünmeyen bir kişinin, yanından geçen polis aracının arkasından el hareketi çektiği görülüyor.

Sosyal medyada gündem videonun nerede ve ne zaman çekildiğine dair bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı da bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartta asılı halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı...Apartta asılı halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı...
Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...
Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildiÖzdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.