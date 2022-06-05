Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada büyük tepki çeken Suriyeli ve Afgan videolarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Suriyeli olduğu öne sürülen bir kişi çektiği videoda el hareketiyle polise hakaret etti.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda araç içerisinde oturan ve yüzü görünmeyen bir kişinin, yanından geçen polis aracının arkasından el hareketi çektiği görülüyor.

Sosyal medyada gündem videonun nerede ve ne zaman çekildiğine dair bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı da bilinmiyor.

