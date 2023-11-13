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Taksiciler yüzde 65 zam istedi

13.11.2023 18:43 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da çalışan taksiciler yeni gelen zamlardan memnun olmadı. Taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep eden taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvurdu.

Taksiciler yüzde 65 zam istedi

İstanbul'daki taksi şoförleri maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak taksi ücret tarifelerine zam getirilmesini talep etti. Bir televizyon kanalına konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, demirbaş giderlerine gelen zamlardan dolayı yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını söyledi.

CHÖYR

YÜZDE 65 ZAM TALEBİ

"Demirbaşlara gelen zamlardan dolayı İBB’ye yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk" ifadelerini kullanan Aksu, "Yılbaşında toplu taşıma araçlarına, taksiye, minibüse, servise rutin zam yapılıyor. Biz de bundan dolayı talebimizi şimdiden ilettik." dedi.

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