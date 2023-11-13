Taksiciler yüzde 65 zam istedi

İstanbul'daki taksi şoförleri maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak taksi ücret tarifelerine zam getirilmesini talep etti. Bir televizyon kanalına konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, demirbaş giderlerine gelen zamlardan dolayı yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını söyledi.

YÜZDE 65 ZAM TALEBİ

"Demirbaşlara gelen zamlardan dolayı İBB’ye yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk" ifadelerini kullanan Aksu, "Yılbaşında toplu taşıma araçlarına, taksiye, minibüse, servise rutin zam yapılıyor. Biz de bundan dolayı talebimizi şimdiden ilettik." dedi.





