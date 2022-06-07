HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tamir etmek istediği İETT otobüsünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Tamir etmek istediği İETT otobüsünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

07.06.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir etmeye çalışan teknik personel Erdoğan Bulut(45) otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Tamir etmek istediği İETT otobüsünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 09.30 sıralarında Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Burunbahçe mevkiinde arızalandı. İETT personeli Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalışma yaparken otobüsün altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan Bulut, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

aaaaBaşlıksız-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pencereden sarkan adamı görenler neye uğradığını şaşırdı! Gerçek ortaya çıktı: Yakalanmamak için...Pencereden sarkan adamı görenler neye uğradığını şaşırdı! Gerçek ortaya çıktı: Yakalanmamak için...
Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunulduBinlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
Göle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldıGöle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Beykoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"

İlginizi Çekebilir

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.