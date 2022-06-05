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TEM'de dehşete düşüren olay! Kaza sonrası taksiyi parçaladılar

05.06.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Trafikteki tartışma kaza ile sonuçlandı. Kazaya karışan araçtaki 5 kişi, sürücüyü dövdü, taksiye ise levye ve demir kesici makaslarla zarar verdi. Taksi şoförü, "Aracımın birçok yerinde hasar var. Korkunç bir olay yaşadık" dedi. Polis, "Trafik kazası", "Mala zarar verme" ve "Darp" suçlarından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TEM'de dehşete düşüren olay! Kaza sonrası taksiyi parçaladılar

Dehşete düşüren olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Ankara istikametinde meydana geldi. Taksi şoförü Enes Yaşar'ın iddiasına göre, içerisinde yabancı uyrukluların olduğu bir otomobil, trafikte kendisini taciz etmeye başladı. Panikle frene bastığını belirten Yaşar, peşindeki aracın arkadan hafif şekilde çarptığını öne sürdü. Bir başka otomobilin de çarpmasıyla zincirleme kaza meydana gelirken, otomobilden inen 5 kişi, levye ve demirlerle taksiye zarar verdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Enes Yaşar'ın ifadesine başvurarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"LEVYE VE DEMİR KESİCİ MAKASLARLA SALDIRDILAR"

Olayı anlatan taksi şoförü Enes Yaşar, "Esenler'den yolcuyu aldım ve Levent'e yola koyulduk. Ardından yolda taciz edildik. Bizi trafikte sıkıştırarak tehlikeye soktu. Ben panik yapıp frene basınca arkadan bana çarptı. Zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Arkasındaki araç da ona çarptı. Kaza olunca emniyet şeridine çektik. Araçlardan aşağı indik. Kendilerini sakinleştirmek istedim. Çantanın içinden levye ve demir kesici makaslarla bana saldırmaya çalıştılar. Birini tuttum, demir malzemeyle koluma vurdu. Sonrasında silah gördüm çantanın içinde. Silahı görünce kendimi geri çektim, arabanın arkasına doğru kaçmaya başladım" dedi.

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"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Şüphelilerin taksiye zarar verdiğini belirten Yaşar, "Aracımın birçok yerinde hasar var. Korkunç bir olay yaşadık. İnşallah güvenlik ekipleri elinden gelen yardımı yapacak. Vücudumda sadece sol kolumda, şu şekilde bir şişlik var. Doktora gidip darp raporu aldık. Kadın müşterimin sağlık açısından herhangi bir problemi yok. Sadece psikolojik olarak kendisi yıprandı. Bu şekilde korkunç bir olaya şahit oldu kendisi. Bu olayın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Kazası", "Mala Zarar Verme" ve "Darp" şikayetiyle şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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