Üniversiteli gençlerin İzmir Marşı görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! AK Partili Özhaseki: 'İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu, onlara ne oluyor?'

Mehmet Özhaseki, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. ERÜ Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin coşkuyla İzmir Marşı'nı söylediği görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken, Özhaseki konuyla ilgili "İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu, onlara ne oluyor? Niye böyle heveslendiler?" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'YE NE OLUYOR?"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; ERÜ Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı’nı söylediği anların sosyal medyada bir süre gündem olmasını değerlendirdi.

"Muhalefet bu görüntüden ekmek çıkarmaya çalışmasın" diyen Özhaseki şöyle konuştu:

"Herhangi bir marş kimsenin değildir. Herhangi bir marşı da kimse sahiplenmesin. İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu, onlara ne oluyor? Niye böyle heveslendiler? Nihayetinde bütün marşları hep birlikte gür bir seda ile söyleriz. Şu anda 805 belediyemiz var, hepsinde etkinlikler yapılıyor. Hepsinde de gençler tabi ki uygun şekilde eğleniyorlar, keyif yapıyorlar. Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın."

"KENDİMİZDEN ÇOK EMİNİZ"

Özhaseki, ’Z Kuşağı’ denilen gençlerin açık ara lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüklerini ifade ederek; "Gençlere sorduk, diyoruz ki soruda; ’Siz hayatta ne için mücadele edersiniz, ne için fedakarlık yaparsınız, ne için mücadele edersiniz’? Buradan çıkan sonuçlar ’Ben vatanım için, vatanımın bütünlüğü için, bayrağım için’ diyenlerin oranı yüzde 75-80. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir mi? Herkes ’Z Kuşağı’ diye bir şey uydurabilir. Haliyle her dönemin kendine has getirdiği bir yenilik olabilir. Bunlar hayıflanarak söylenecek sözler. Ama gençliğimiz de gayet iyi durumda, biz de çok özel olarak ilgileniyoruz. Hatta ’kimi lider olarak görüyorsunuz’ diye sorduğumuz zaman açık ara Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden biz kendimizden çok eminiz" dedi.

"HAYRET EDİYORUM"

Muhalefeti hayretler içerisinde izlediğini sözlerine ekleyen Özhaseki; "Ne yazık ki bu dönemde yeni bir belediyecilik başladı. Kendilerine göre de algı belediyeciliği diyorlar. Yapsınlar. Bizim yaptığımız eserler kalacak. O algıyla, yalanlarla vakit geçirenlerin de hepsi kaybolacak. Çünkü ortada bir şey yok. Ama dehşet hırsları var, hayret ediyorum. Hiçbir iş yapmadan, şehrine bir şey katmadan 5 yıllık aldıkları yetkiyi hakkıyla kullanmadan hepsi de Cumhurbaşkanı adayı. Hayretler içerisinde izliyorum" ifadelerini kullandı.



