HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üniversiteli gençlerin İzmir Marşı görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! AK Partili Özhaseki: 'İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu, onlara ne oluyor?'

Üniversiteli gençlerin İzmir Marşı görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! AK Partili Özhaseki: 'İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu, onlara ne oluyor?'

07.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi'ndeki (ERÜ) bahar şenliğinde binlerce üniversiteli gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediği görüntülerin yankısı sürüyor. Konuyla ilgili AK Parti'den dikkat çeken açıklamalar geldi. "Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın" diyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, görüntüler üzerinden İYİ Parti'ye de yüklendi.

Üniversiteli gençlerin İzmir Marşı görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! AK Partili Özhaseki: 'İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu, onlara ne oluyor?'

Mehmet Özhaseki, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. ERÜ Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin coşkuyla İzmir Marşı'nı söylediği görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken, Özhaseki konuyla ilgili "İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu, onlara ne oluyor? Niye böyle heveslendiler?" ifadelerini kullandı.

321

"İYİ PARTİ'YE NE OLUYOR?"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; ERÜ Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı’nı söylediği anların sosyal medyada bir süre gündem olmasını değerlendirdi.

"Muhalefet bu görüntüden ekmek çıkarmaya çalışmasın" diyen Özhaseki şöyle konuştu:

"Herhangi bir marş kimsenin değildir. Herhangi bir marşı da kimse sahiplenmesin. İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu, onlara ne oluyor? Niye böyle heveslendiler? Nihayetinde bütün marşları hep birlikte gür bir seda ile söyleriz. Şu anda 805 belediyemiz var, hepsinde etkinlikler yapılıyor. Hepsinde de gençler tabi ki uygun şekilde eğleniyorlar, keyif yapıyorlar. Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın."

Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde güzel görüntüler! Binlerce öğrencinin İzmir Marşı performansı sosyal medyada gündem olduErciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde güzel görüntüler! Binlerce öğrencinin İzmir Marşı performansı sosyal medyada gündem oldu

"KENDİMİZDEN ÇOK EMİNİZ"

Özhaseki, ’Z Kuşağı’ denilen gençlerin açık ara lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüklerini ifade ederek; "Gençlere sorduk, diyoruz ki soruda; ’Siz hayatta ne için mücadele edersiniz, ne için fedakarlık yaparsınız, ne için mücadele edersiniz’? Buradan çıkan sonuçlar ’Ben vatanım için, vatanımın bütünlüğü için, bayrağım için’ diyenlerin oranı yüzde 75-80. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir mi? Herkes ’Z Kuşağı’ diye bir şey uydurabilir. Haliyle her dönemin kendine has getirdiği bir yenilik olabilir. Bunlar hayıflanarak söylenecek sözler. Ama gençliğimiz de gayet iyi durumda, biz de çok özel olarak ilgileniyoruz. Hatta ’kimi lider olarak görüyorsunuz’ diye sorduğumuz zaman açık ara Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden biz kendimizden çok eminiz" dedi.

"HAYRET EDİYORUM"

Muhalefeti hayretler içerisinde izlediğini sözlerine ekleyen Özhaseki; "Ne yazık ki bu dönemde yeni bir belediyecilik başladı. Kendilerine göre de algı belediyeciliği diyorlar. Yapsınlar. Bizim yaptığımız eserler kalacak. O algıyla, yalanlarla vakit geçirenlerin de hepsi kaybolacak. Çünkü ortada bir şey yok. Ama dehşet hırsları var, hayret ediyorum. Hiçbir iş yapmadan, şehrine bir şey katmadan 5 yıllık aldıkları yetkiyi hakkıyla kullanmadan hepsi de Cumhurbaşkanı adayı. Hayretler içerisinde izliyorum" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete zamla ilgili Ak Parti'den yeni açıklama: 'Önümüzdeki günlerde...'Asgari ücrete zamla ilgili Ak Parti'den yeni açıklama: 'Önümüzdeki günlerde...'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 terörist etkisiz hale getirildi! MSB bu sözlerle duyurdu: 'Teröristler için kaçış yok'8 terörist etkisiz hale getirildi! MSB bu sözlerle duyurdu: 'Teröristler için kaçış yok'
Bir ilde dev denetim! Ceza yağdı... 30 konsomatrise idari işlemBir ilde dev denetim! Ceza yağdı... 30 konsomatrise idari işlem
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçSon seçim anketinde çok konuşulacak sonuç
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki

En Çok Okunan Haberler

Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...

Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'

Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'

İlginizi Çekebilir

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

İki kadın yarışmacının öpüşme sahnesi olay oldu

İki kadın yarışmacının öpüşme sahnesi olay oldu

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.