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  4. Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde güzel görüntüler! Binlerce öğrencinin İzmir Marşı performansı sosyal medyada gündem oldu

Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde güzel görüntüler! Binlerce öğrencinin İzmir Marşı performansı sosyal medyada gündem oldu

07.06.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri'nde unutulmaz görüntüler yaşandı. Konser alanını dolduran binlerce öğrenci hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı seslendirdi. Cep telefonu ışıklarının da yakıldığı anlarda adeta görsel şölen de oluştu. Öğrencilerin performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı, çok sayıda kullanıcı da videoyu paylaştı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri'nde Manga, DJ Ersin, Hande Ünsal, Fatma Turgut ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar sahne aldı. Marianne Molu Amfi Tiyatro’da düzenlenen konserlere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğrenciler de katıldı.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Şenliklerde DJ performansı eşliğinde İzmir Marşı da söylendi. Ortaya güzel görüntülerin çıktığı o anlarda, binlerce öğrenci hep bir ağızdan “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” diyerek marşa eşlik etti.

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Cep telefonu ışıklarını yakan öğrenciler büyük bir görsel şölen oluşturdu. Video ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, öğrencilerin performansına da övgü yağdı.


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