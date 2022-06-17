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Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

17.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hayatı renklendirmenin, libidoyu artırmanın yolları yüzyıllardır araştırılmaya devam ediyor. Bazı doğal besinlerin libidoyu artırdığı yönündeki iddialar birçok kişinin gözü kapalı şekilde o besinleri kullanmasına neden oldu. Günümüzde Viagra gibi kolay bulunabilen ilaçlar olsa da insanlar tercihlerini genelde doğal alternatiflerden yana kullanıyor. Araştırmalar, bazı besinlerin cinsel dürtüleri artırdığını ortaya çıkardı.

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Cinsellik dürtülerini artırmanın günümüzde farklı farklı yolları var. Doğal tercihlerde de bulunabilirsiniz veya piyasadaki ilaçları da deneyebilirsiniz. Araştırmalar, birkaç gıda ve takviyenin libidonuzu artırmaya yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı. Hatta bazılarının erektil disfonksiyonu (ED) tedavi edebileceği yönünde bulgular ortaya çıktı. Cinsel dürtüleri tetiklediği bilimsel olarak ortaya çıkmış olan besinler...

DEMİR DİKENİ

Tribulus olarak da bilinen Demir Dikeni, Çin ve Ayurveda tıbbında popüler olan küçük yapraklı bir bitkidir. Testosteron seviyelerini artırmak ve cinsel dürtüyü iyileştirmek için yaygın olarak kullanılır.

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MACA

Doğurganlığı ve cinsel isteği artırmak için kullanılan Maca, doğal bir afrodizyaktır. Maca aynı zamanda erektil disfonksiyon (sertleşme sorununa) karşı da etkilidir.

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KIRMIZI GİNSENG

Ginseng, özellikle kırmızı ginseng libidoyu yükseltir ve cinsel işlev bozukluklarına iyi gelebilir. Kırmızı ginseng, nitrik oksit üretimini artırabilir. Bu, kan dolaşımına yardımcı olan ve penisteki kasların gevşemesine yardımcı olan bir bileşiktir.

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ÇEMEN OTU

Çemen otu, alternatif tıpta libidoyu artırmaya ve cinsel işlevi iyileştirmeye yardımcı olabilecek popüler bir bitkidir. Vücudunuzun östrojen ve testosteron gibi seks hormonları üretmek için kullanabileceği bileşikleri içerir.

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SAFRAN

Safran, antidepresan alan kişilerde libidoyu artırabilir. Depresyonu olmayan veya antidepresan kullanmayan kişilerde safranın cinsel işlevi iyileştirme üzerindeki etkilerinin değişkenlik gösterdiği belirtilmiştir.

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MABET AĞACI

Ginkgo biloba, günümüzde varlığını sürdüren hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmayan, tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır. Mabet ağacı olarak bilinir. Doğal bir afrodizyak olduğu söylenen ağaç, nitrik oksit düzeylerini yükseltebileceğinden cinsel işlev bozukluğunun çeşitli yönlerini tedavi edebilir.

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