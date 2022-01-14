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  4. Hem güzelliği hem de faydaları şaşırtıyor! Atom bombasına direnen Mabet ağacının tek yaprağı bile...

Hem güzelliği hem de faydaları şaşırtıyor! Atom bombasına direnen Mabet ağacının tek yaprağı bile...

14.01.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilimsel adı Ginko biloba olan Mabet ağacı, Hiroşima felaketinden sağ çıkan tek bitki türü olarak bilinirken sağlığa olan faydaları ile dikkat çekiyor. Birçok kişinin adını bile duymadığı bu ağacın yaprakları pek çok hastalığın tedavisine iyi geliyor. Astım, alzheimer, baş ağrısı gibi hastalıklara iyi geldiği söylenen Mabet ağacı yapraklarıyla yapılan çayın, libidoyu da arttırdığı bilenen faydaları arasında.

Ülkemizde Mabet ağacı olarak bilinen Ginkgo biloba, çoğu kişinin adını bile duymadığı ağaçlardandır. Kendine has bir ağaç olan ginkgo biloba, güzelliğiyle kendine hayran bırakırken, yapraklarından yapılan çayın faydaları ise saymakla bitmiyor.

ATOM BOMBASINA KAFA TUTAN MABET AĞACININ ŞİFALARI

Ana vatanı Orta ve Doğu Çin olan Mabet ağacı bin yıl kadar uzun süre yaşayabiliyor. Atom bombasına maruz kalan Hiroşima'da, sağ kalan tek bitki türü olarak bilinen Mabet ağacının faydaları da saymakla bitmiyor.
Ağaç Türkiye'de birkaç ilde ar-ge çalışmaları ile yetiştirilmeye çalışıldı. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran Mabet ağacı 'Beyin ağacı' olarak da anılıyor.
Mabet ağacının günümüzde hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmuyor. Sadece yaprakları tüketilen Mabet ağacının kalp damar rahatsızlıklarından beyin gelişimine kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.

KONSANTRASYONU ARTTIRIR

KONSANTRASYONU ARTTIRIR
Gingko bilobanın beyin fonksiyonları ile ilgili faydaları olmasının nedeni anti-enflamatuvar etkisi olması, antioksidan etkisi, oksidatif dtresi azaltıp beyinde sirkülasyonu arttırması ile bağlantılıdır. Bilişsel performansı arttırarak, hafızayı güçlendirir. Özellikle ileri yaşlarda yaşanabilen bu sorunlar için önceden alınmaya başlanarak önlem alınmalıdır.

STRESE KARŞI BİRE BİR

STRESE KARŞI BİRE BİR
Araştırmalar gingko bilobanın vücudun stresle başa çıkmasını sağlayan ve stres hormonları üzerinde baskı kuran faydası olduğunu belirlemiştir.
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