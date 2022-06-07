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Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Safranın çok az bilinen etkileyici faydaları

07.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safran, dünyanın en pahalı baharatı olarak tezgahlarda yer alıyor. Safranın fiyatı bu yıl ortalama 6 bin TL civarında. Safran pahalı olsa da faydaları paha biçilemez. Safranın kökeni henüz tam olarak bilinmese de ilk olarak İran’dan ortaya çıktığına inanılıyor. İran’da tıbbi faydaları için kullanılan safran, yıllar içinde dünyaya yayıldı. Safran genel olarak libidoyu artırmak, ruh halini iyileştirmek ve hafızayı geliştirmek için tercih ediliyor.

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Safranın çok az bilinen etkileyici faydaları

Safran, dünyanın en değerli ve en pahalı baharatı olarak biliniyor. Ülkemizde çoğunlukla Isparta’da üretilen safranın 2022 fiyatı yaklaşık 6 bin TL! Fiyatından ötürü her mutfağa giremeyen safran, ilaç sektöründe sıklıkla tercih ediliyor. Safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya renk verebiliyor. Başta ilaç ve kozmetik olmak üzere tekstil ve gıda sektörlerinde yoğun talep görüyor.

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Güçlü bir antioksidan olan safran, beyin hücrelerini korur, iltihabı iyileştirir, iştahı azaltarak kilo vermeye destek olur. Safran aynı zamanda libidoyu artırmak, depresyonu iyileştirmek ve kanserle mücadelede destek olması için kullanılır.

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SAFRANIN FAYDALARI

  • Antioksidandır
  • Depresyon tedavisine yardımcı olur
  • Kanserle mücadeleye destek olabilir
  • Safranı hem yemek hem de koklamak, sinirlilik, baş ağrısı gibi regl semptomlarını yatıştırır.
  • Hem kadınlar hem erkekler için afrodizyak etkilidir, libidoyu artırır
  • İştahı azaltarak kilo vermeye destek olabilir
  • Kalp hastalığı risklerini azaltır
  • Kan şekerini düşürür
  • Görmeyi iyileştirebilir
  • Alzheimer hastalığı olan yetişkinlerde hafızayı iyileştirebilir.

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SAFRAN NASIL KULLANILIR?

Safran'ın eşsiz lezzetini ortaya çıkarmanın en iyi yolu, ipliğe benzer parçaları sıcak ama kaynar olmayan suda bekletmektir.

Hafif bir tada ve aromatik bir lezzete sahip olan safranı pilav gibi pirinç kullanılan yemek tariflerinde deneyebilirsiniz.

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Safran dünyadaki en pahalı baharat olmasına rağmen, küçük bir miktarı bile yeterlidir. Tariflerinizde genellikle bir tutamdan fazlasına ihtiyacınız olmayacak.


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