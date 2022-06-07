Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Safranın çok az bilinen etkileyici faydaları

Safran, dünyanın en değerli ve en pahalı baharatı olarak biliniyor. Ülkemizde çoğunlukla Isparta’da üretilen safranın 2022 fiyatı yaklaşık 6 bin TL! Fiyatından ötürü her mutfağa giremeyen safran, ilaç sektöründe sıklıkla tercih ediliyor. Safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya renk verebiliyor. Başta ilaç ve kozmetik olmak üzere tekstil ve gıda sektörlerinde yoğun talep görüyor.

Güçlü bir antioksidan olan safran, beyin hücrelerini korur, iltihabı iyileştirir, iştahı azaltarak kilo vermeye destek olur. Safran aynı zamanda libidoyu artırmak, depresyonu iyileştirmek ve kanserle mücadelede destek olması için kullanılır.

SAFRANIN FAYDALARI

Antioksidandır

Depresyon tedavisine yardımcı olur

Kanserle mücadeleye destek olabilir

Safranı hem yemek hem de koklamak, sinirlilik, baş ağrısı gibi regl semptomlarını yatıştırır.

Hem kadınlar hem erkekler için afrodizyak etkilidir, libidoyu artırır

İştahı azaltarak kilo vermeye destek olabilir

Kalp hastalığı risklerini azaltır

Kan şekerini düşürür

Görmeyi iyileştirebilir

Alzheimer hastalığı olan yetişkinlerde hafızayı iyileştirebilir.

SAFRAN NASIL KULLANILIR?

Safran'ın eşsiz lezzetini ortaya çıkarmanın en iyi yolu, ipliğe benzer parçaları sıcak ama kaynar olmayan suda bekletmektir.

Hafif bir tada ve aromatik bir lezzete sahip olan safranı pilav gibi pirinç kullanılan yemek tariflerinde deneyebilirsiniz.

Safran dünyadaki en pahalı baharat olmasına rağmen, küçük bir miktarı bile yeterlidir. Tariflerinizde genellikle bir tutamdan fazlasına ihtiyacınız olmayacak.



