Xiaomi'den yeni katlanabilir telefon geliyor!

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarına ilk kez Mi Mix Fold ile adım attı. Ancak Çinli şirketin bu yıl içerisinde başka katlanabilir akıllı telefon modelleri tanıtması da bekleniyor. Şimdi bir sızıntı kaynağı, Mi Mix Fold'un halefi olabilecek yeni bir katlanabilir akıllı telefon hakkında önemli bir paylaşımda bulundu.

XIAOMI, MI MIX FOLD İLE SINIRLI KALMAYACAK

Weibo'daki o paylaşıma göre Xiaomi, "J18s" model numaralı bir telefonu test etmeye başladı. Ayrıca paylaşımda cihazdaki her iki ekranın 90 Hz veya 120 Hz yenileme oranını destekleyeceğini bilgisi yer alıyor. Buna ek olarak, Xiaomi'nin yeni katlanabilir ekranlı telefonunun bir ekran altı kamera ile geleceği; 108 megapiksellik ana kameraya ve 3x yakınlaştırma yapabilen sıvı lense teknolojisine ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

Xiaomi henüz böyle bir akıllı telefonu doğrulamasa da önümüzdeki günlerde veya haftalarda yaklaşan katlanabilir akıllı telefon hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması muhtemel görünüyor. Şu anda, bu yeni akıllı telefonun piyasaya çıkış tarihi bilinmiyor.

