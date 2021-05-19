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Xiaomi Mi CC10'un işlemcisi sızdırıldı

19.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir sızıntı, Xiaomi Mi CC10 serisi akıllı telefonların Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip olacağını ortaya çıkardı. Haber, bir Çin mikroblog web sitesi olan Weibo’dan ve bilinen bir sızıntı kaynağından geliyor.

Xiaomi Mi CC10'un işlemcisi sızdırıldı

Mi CC10 ile ilgili ilginç detaylar internette ortaya çıktı. Bir kullanıcıya göre, Çinli teknoloji devinin Mi CC10 serisi Snapdragon 870 yonga setini kullanacak. Bu yonga seti, ultra yüksek kaliteli telefonlara kıyasla nispeten uygun bir fiyat etiketine sahip, ileri teknoloji akıllı telefonlara yönelik amiral gemisi sınıfı bir yonga seti. Benzer şekilde, çıkan bir rapora göre, Xiaomi Mi CC10, 4.360mAh büyüklüğünde bir pil paketi ile güçlendirilecek.

SELEFİ İYİ BİR GEÇMİŞE SAHİP

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi Mi CC10, 2019’da piyasaya sürülen CC9 serisi akıllı telefonun halefi olacak. Özellikle, üst düzey Mi CC9 Pro aynı zamanda 100 megapiksel sensörlü bir arka kamera modülüne sahip ilk cihazlardan biriydi. Seri, Çin’de iyi karşılandı.

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Ne yazık ki, son raporlar henüz doğrulanmadı. Bu nedenle resmi bir açıklama gelene kadar haberin her an yalanlanması da mümkün. Şirketten resmi açıklamayı bekleyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Sina Weibo
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