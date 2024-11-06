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  4. Bahar rolü için Demet Evgar yerine bakın ilk kim düşünülmüş! Duyanlar 'olmazdı' demeden edemedi...

Bahar rolü için Demet Evgar yerine bakın ilk kim düşünülmüş! Duyanlar 'olmazdı' demeden edemedi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 15:01
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Güçlü oyuncu kadrosu ve muhteşem konusu ile ekranların sevilen dizisi 'Bahar' yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kırıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi her bölümyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Bahar rolüne hayat veren Demet Evgar başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiriyor. Ancak dizi için Evgar'dan önce başka bir ismin düşünüldüğü iddiası sosyal medyayı salladı. O ismi duyanlar aynı yorumu yaptı.

Bahar rolü için Demet Evgar yerine bakın ilk kim düşünülmüş! Duyanlar 'olmazdı' demeden edemedi...

Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar' yayınlandığı ilk günden bu yana Salı akşamlarına damga vuruyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizideki sahneler sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyenlerden tam not alıyor.

İzleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Bahar dizisinin başrolü için Demet Evgar yerine ilk önce başka bir ismin düşünüldüğü iddiası sosyal medyayı salladı.

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DUYANLAR ÇOK ŞAŞIRDI

Kulislerde dönen iddialara göre; Bahar dizisindeki Doktor Bahar karakteri için düşünülen isimlerden biri de Gupse Özay olmuş. Ancak uzun süren cast çalışmaları sonucunda Demet Evgar’da karar kılınmış.

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YORUM YAĞDI

Bu iddia sosyal medyada kısa sürede gündem olur Doktor Bahar olarak Gupse Özay'ın düşünülmesine; 'Olmazdı', 'Gupse Özay'ı severim ama Demet bu role çok yakışıyor', 'Türkiye tarihinde en iyi Cast seçimi yapılan dizi olmuş', 'Rol resmen Demet hanım için yazılmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Gupse Ozay bahar
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