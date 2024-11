Doğa tutkunları için harika fırsat: Adidas'ın Terrex serisi ayakkabıları indirime girdi

Hem şehirde günlük kullanım için şık bir seçenek hem de doğada zorlu parkurların üstesinden gelecek sağlam bir partner arıyorsanız Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında Adidas Terrex serisinde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor. Dağ, orman ya da şehir fark etmeden her zemine uygun seçenekleriyle Terrex serisi, doğada özgürlüğü hissetmek isteyenlerin gözdesi olmaya aday. Outdoor maceralarınıza güçlü bir başlangıç yapmak için hemen bir Terrex edinmeye ve doğanın keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki tüm spor ayakkabı modellerini görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

1. Uzun yollar için koşulsuz yardım: Adidas Terrex Anylander R.Rdy Erkek Spor Ayakkabı

Zorlu patika koşullarında ekstra destek arayanlar için özel olarak tasarlanan Adidas Terrex Anylander R.Rdy, yarım bilekli yapısıyla bileklerinizi taşlardan ve tozdan korurken her zeminde kuvvetli tutuş yapan tırtıklı Traxion tabanıyla da kaymalara karşı güven verir. EVA orta tabanı her adımda yumuşak bir his verirken uzun yolculuklarda bile performansınızı yüksek tutar. Ayrıca, çevre dostu geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olan ayakkabı, doğada macera arayanların yanı sıra çevreye duyarlı olanların da tercih listesinde üst sıralara yerleşiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Rahatlar. Bir güvenlik görevlisi olarak ayağımda 12 saat çalışıyorum ve günde kilometre harcıyorum ve güçlük çekmiyorum.”

“Köpeğimle birlikte 5-6 km koşuyorum. Uyum mükemmel ve benim için en önemli şey sağlam bir tabandı. Genelde çakıllı bisiklet yolundayım. Gevşek sivri taşlar sorun olmuyor.”

2. Patika koşusuna uygun: Adidas Terrex Soulstride Kadın Arazi Koşu Ayakkabısı

Şehirden çıkıp doğada koşmayı sevenlere özel Terrex Soulstride, arazi koşularında ihtiyacınız olan konforu yaşatıyor. EVA orta tabanla uzun mesafelerde yastıklama yapan ayakkabı, özel file üst yüzeyi ile nefes alabilirlik ve destek veriyor. Traxion dış tabanı ise engebeli zeminlerde sorunsuz bir koşu deneyimi için güçlü bir tutuş sağlıyor. Çevreye duyarlı olan Terrex Soulstride, %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılıyor ve sürdürülebilir bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ayağa uyumlu ortopedik bir spor ayakkabı. Sorun yaşamazsınız.”

“Rahat bir tabana sahip. Yürüyüş ve koşu anında dengeli bir kullanım sunuyor.”

3. Dayanıklılığıyla ön planda: Adidas Terrex Eastrail 2.0 Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Eastrail 2.0 yürüyüş ayakkabısı, zor zeminler için geliştirilmiş Traxion dış tabanı ile engebeli arazilerde emin adımlar atmanıza yardımcı olur. Sağlam file yüzeyi sayesinde ayağınız nefes alırken çamur veya kayalık alanlarda bile adımlarınız emin ellerde. EVA orta tabanı uzun yürüyüşlerde sizi yarı yolda bırakmaz, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olması ise çevre dostu bir tercih yapmanıza olanak tanır. Orman yürüyüşlerinden kırsal gezilere, her yerde desteği ve güvenliği bir araya getiren bu modelle yollara çıkmak çok daha keyifli!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok rahat. Beğenmediğim hiçbir yani yok. Tam ayak numarama göre aldım, uydu.”

“Ayakkabı üzeri su geçirmiyor. Outdoor bir ürün. Ayağı sıcak tutuyor. Çok rahat bir ayakkabı.”

4. Su maceraları için ideal: Adidas Terrex Boat Heat.Rdy Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Boat Heat.Rdy yürüyüş ayakkabısı, nehir gezileri ve su etrafındaki aktiviteler için biçilmiş kaftan! Çabuk kuruyan üst yüzeyi sayesinde su maceralarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ayakkabı, kaygan ve ıslak zeminlerde dahi sağlam bir zemin tutuşu sunuyor. Heat.Rdy teknolojisi sayesinde ayaklarınız serin kalırken yeri kavrayan Traxion dış taban ile kayma korkusu yaşamadan güvenle adım atabilirsiniz. Ek olarak, ayakkabının üst yüzeyi en az %50 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor; böylece doğayı koruma konusunda da bir adım önde!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ayakkabı o kadar rahat ve hafif ki sanki ayağımda yokmuş gibi.”

“Ayakkabı aşırı hafif ve komple file. Müthiş hava alıyor. Tabanı Terrex yapıda olduğu için kauçuk. Kayma vs. yok.”

5. Su geçirmez koruma: Adidas Terrex Unity Leather Mid Rain.Rdy Unisex Yetişkin Hiking Ayakkabısı

Adidas Terrex Unity Leather Mid Rain.Rdy ayakkabılarıyla doğada zorlu parkurlara meydan okumaya hazır olun! Su geçirmez Rain.Rdy teknolojisi sayesinde yağmurlu havalarda bile ayaklarınız kuru tutan ayakkabının engebeli arazilerde bile iyi bir tutuş gerçekleştiren Traxion kauçuk dış tabanı, kaymalara karşı ekstra dirençlidir. EVA orta tabanı ile yastıklama yaparken adımlarınızı ağırlaştırmayan ve uzun süreli konfor vadeden ayakkabı, patika koşularından günlük yürüyüşlere kadar her ana uyum sağlayarak doğanın tadını çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok hafif ve şık bir tasarımı var. Ergonomik anlamda da bir bota göre gayet rahat. ”

“Günlük kullanımda rahat, şık ve ayağı yormayan bir bot. Çok beğendim.”

6. Arazi koşusuna hızlı bir adım atın: Adidas Tracerocker 2.0 Kadın Arazi Koşu Ayakkabısı

Adidas Tracerocker 2.0 ile zorlu patikalarda endişelenmeden koşabilirsiniz! EVA orta tabanı ile yumuşak bir yastıklama yaşatırken Traxion dış taban kaygan ve engebeli zeminlerde güçlü bir tutuş sunuyor. File üst yüzeyi ile ayağınız nefes alırken her koşulda sorunsuzca hedefe ulaşabiliyorsunuz. Üstelik bu ayakkabının üst yüzeyi %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapıldığı için çevre dostu bir tercih de yapmış oluyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eşime aldım. Çok hafif ve rahat. Ayrıca çok da şık.”

“Adidas Terrex çok başarılı bir performans ayakkabısı.”

7. Her koşulda yüksek performans: Adidas Terrex Swift R2 Mid Gore-Tex Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Su geçirmez yapısı ve uzun ömürlü tasarımıyla Terrex Swift R2 Mid Gore-Tex, doğa tutkunları için tam bir kurtarıcı. Gore-Tex membran ile ayağınız kuru ve ferah kalırken orta yükseklikteki bilek yapısı ve tek parça dili toz ve kiri dışarıda tutuyor. Continental kauçuk dış tabanı ise her tür zeminde mükemmel zemin tutuşu sağlayarak ıslak veya kuru fark etmeksizin her daim dengenizi koruyabiliyorsunuz. Ayrıca bu şık ve işlevsel model, sürdürülebilirlik adına %50 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok rahat arkadaşlar. Mutlaka alın kullanın, spor ayakkabı rahatlığında. ”

“Adidas markasının Gore-tex teknolojisi barındıran ürünleri arasında belki de en estetiği bu seri.”

8. Macera ruhunu kucaklayın: Adidas Terrex Voyager 21 Slipon Heat.Rdy Unisex Yetişkin Seyahat Ayakkabısı

Adidas Terrex Voyager 21, seyahat ve keşiflerde hafiflikten ödün vermeyenlerin yeni favorisi olmaya aday! Kolayca katlanıp çantaya sığabilen bu model, aniden yola çıkmak istediğinizde size hız kazandırır. Heat.Rdy teknolojisi sayesinde ayaklarınızı uzun süre serin tutarken Traxion dış tabanı ile her türlü zeminde güvenli bir yolculuk gerçekleştirir. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olmasıyla doğaya dost olan ayakkabı, hem stil hem de işlevsellik arayanlar için mükemmel bir tercih. Uçaktan plaja, dağ yollarından şehre, Terrex Voyager ile her an maceraya hazırsınız!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kaliteli çok rahat. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkürler.”

“Harika görünüyor ve tam olarak uyuyor.”

9. Her adımda serin tutan: Adidas Terrex Daroga Plus Heat.Rdy Unisex Yetişkin Yürüyüş Ayakkabısı

Doğada konforu elden bırakmak istemeyenler için Terrex Daroga Plus, serin ve kuru bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Üst yüzeyi açık fileden yapılan ayakkabı, ayağınızı ferah tutarken kalıplı iç tabanıyla uzun yürüyüşlerde bile destek sağlıyor. Adiprene topuk yastıklaması, engebeli arazilerde darbeleri yumuşatırken Traxion dış tabanı, kayalık ve kaygan yüzeylerde dengenizi korumanıza yardımcı oluyor. Üstelik, sürdürülebilirlik ön planda: Üst yüzeyde kullanılan malzemenin %50'si geri dönüştürüldüğünden doğaya katkıda bulunmanıza olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ayakkabının altında ayağın hava alması ya da su tahliyesi için üç delik var. Tabanı biraz sert bir ayakkabı ama ayakta çok küçük ve şık görünüyor.”

“Outdoor ayakkabının sadeleştirilmiş hali. Günlük kullanım için uygun. Hafif ve hava alabilen bir ayakkabı.”

10. Minik kaşifler için hafif ve dayanıklı: Terrex Trailmaker CF K Trekking ve Yürüyüş Ayakkabısı

Geniş numara seçenekleriyle sadece küçük maceraperestler için değil genç ve yetişkinler için de ideal olan Adidas Terrex Trailmaker ayakkabı, hafifliği ve dayanıklılığı ile çocuğunuzun her türlü arazide rahatça hareket etmesini sağlar. Güçlü Traxion dış taban, kaygan ve engebeli zeminlerde mükemmel tutuş sunarken hafif EVA orta taban ise ekstra konfor yaratır. Cırt cırtlı bandı ve bağcık tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilen model, çamurlu arazilerde de dayanıklılık gösteren TPU çamurluklu yapısı ile çocuğunuzun her adımında destek olur. Daha koyu bir renk seçmeyi düşünürseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kızım çok beğendi, Adidas kalitesi."

“Umarım uzun soluklu giyebilirim. Yazlık/ baharlık.”

Bu içerik 6 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.