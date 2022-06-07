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Bakan Soylu duyurdu: Yeni sınır kapısı açılacak

07.06.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kritik açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Rezve Deresi'nde yeni bir kapı kurulması, bir köprü yapılması meselesi 5-6 yıl önce değerlendirdiğimiz bir meseleydi. Teknik toplantıda bir noktaya kadar gelindi. Hazırlıklar tamamlanırsa orada bir kapı daha açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu duyurdu: Yeni sınır kapısı açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Komşu Bulgaristan ile çok sayıda ortak alanlarının olduğunu ifade eden Soylu, salgın döneminde ara verilen heyetler arası görüşmelere yeniden başladıklarını belirtti.

Görüşmede sınır kapıları, göç, uyuşturucu, organize ve mali suçlarla mücadelenin görüşüldüğünü ifade eden Soylu, iki bakanlığın bugüne kadar imzaladığı anlaşmalar marjında ortaya konulan iş birliklerini yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti.

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Sınırlarla ilgili atılabilecek adımların gözden geçirildiğini, başarılı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem Bulgaristan tarafı hem bizler bu görüşmelerden çok olumlu olarak ayrılıyoruz. Türkiye'de üretim ve ihracatın artmasından kaynaklanan sınır kapılarındaki yoğunluk ve aynı zamanda Bulgaristan'ın sınır kapılarında yaptığı teknik düzenlemeyle ilgili değerlendirmeleri ortaya koyduk. Ticaret Bakanımız yakın bir dönemde buradaydı. Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapıları'ndaki sürekliliğin nasıl sağlanabileceği hususunu gözden geçirdik. Bizden 5 gidiş var Kapıkule'de. Bulgaristan tarafında 2 gidiş var. İlk önce 3'e çıkıyor. Yakın zamanda 2 daha olması hususunda talebimiz oldu. Onu gözden geçirecekler. Büyükelçiliğimiz, Ticaret Bakanlığımız ve arkadaşlarımızın ortaya koyduğu çalışmalar çerçevesinde şu anda yaklaşık 30-35 kilometre olan tır kuyruğu 2-3 kilometrelere kadar düştü. İhracat açısından, ticaret açısından buradaki sürekliliğin devam edebilmesi önemli. Günlük geçişler en yüksek noktasında. Daha iyi bir noktaya gelebilmek için mutabakatımız ve takibimiz söz konusu olacak."

YENİ SINIR KAPISI AÇILACAK

Bakan Soylu, görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında ortak mutabakata vardıklarını, bakan yardımcıları başkanlığında ortak bir mekanizma oluşturacaklarını aktardı. İki ülke arasındaki konularla ilgili altı ayda bir Bulgaristan ve Türkiye'de toplantılar yapacaklarını dile getiren Soylu, "Bu önemli bir adımdı. Kırklareli'ndeki Rezve Deresi'nde yeni bir kapı kurulması, bir köprü yapılması meselesi 5-6 yıl önce değerlendirdiğimiz bir meseleydi. Teknik toplantıda bir noktaya kadar gelindi. Hazırlıklar tamamlanırsa orada bir kapı daha açılmış olacak. Büyükelçimiz de meselenin takibini gerçekleştirecek. Mutabık kalacağımız mesele, yürüyüş olarak mı açılacak, yoksa küçük arabalar da gelip geçecek mi? İki ülke arasındaki bağların kuvvetleneceği, tarihi ve kültürel bağların çok daha iyi noktaya taşınacağı adımı atmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolluk Eğitim İşbirliği Mutabakat Zaptının süratlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerden istifade edilmesi konusunda adım attıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Telefon dolandırıcılığı diye tarif edebileceğimiz, buradan Türk vatandaşlarına yönelik uzun zamandır gerçekleşen bir süreç söz konusuydu. Dolandırıcılar iyi bir operasyonla yakalandılar. Bu minimum düzeye indi. Bu da iş birliğimizin somut bir göstergesi olarak durmaktadır. Ukrayna ve Rusya meselesi ile göç meselesini değerlendirdik. Hem Ukrayna'dan gelen göçleri hem de güneyimiz ve doğumuzdan gelen göçler konusunda sıkı iş birliği içerisinde olma mutabakatımızı teyit ettik. 2016 Kasım ayından bu yana sürdürdüğümüz ortak temas merkezimiz var. Bu merkezde önemli bir iş birliği ortaya koyuyoruz. Kapıkule'deki bu merkezde bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Göçmen kaçakçılığı ve diğer suçlar konusunda binlerce bilgi ve belge alışverişinde bulunduk. Bu konuyu da tekrar değerlendirdik. Gerek terör örgütleri gerek organize suç örgütleriyle ilgili coğrafyamızda kaldığımız süreci değerlendirmiş olduk. Çok verimli bir toplantı geçti. Tır kuyruklarıyla ilgili meselenin bir noktaya gelebilmesi açısından Bulgaristan tarafı çok olumlu ve çözüme yönelik yaklaşım ve ortak irade ortaya koydu. Bulgaristan ile yeni sınır kapısının açılması, ortak mekanizmanın harekete geçirilmesi ve yaşadığımız birtakım sorunların ortak çözülmesi yönünde fikir birliğine vardık."

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Bulgaristan Süleyman Soylu

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