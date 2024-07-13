Bakan Tunç'tan İzmir'deki olaya ilişkin açıklama: 'Kim sorumluysa gözünün yaşına bakmayacağız'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

İZMİR'DEKİ OLAY

Şimdi tabi çok üzüldük. Orada sokaktan geçen vatandaşlarımız akıma kapıldı. Çok üzüldük, bu çağda bunun olmaması lazım. Başsavcımız soruşturma başlattı. Ön rapor bekleniyor. Ceza soruşturmasını titizlikle yapacağız, kim sorumluysa gözünün yaşına bakmayacağız.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADE SÜRECİ

Olumlu devam ediyor. İade yargılaması başlamadı henüz. Bizim delillerimiz inandırıcı bulundu ve sürekli savcıyı bilgilendirdik. Kaçtıkları günden itibaren izlerini sürdük. O olaydan sonra hemen kaçmaları, Mısır'a hemen iade için başvurduk. Oradan ABD'ye gittiler. Yargılama süreci biraz sürebilir. Suçluların iadesi duruşması ekim ayında gerçekleşecek.

