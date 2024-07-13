Gediz Elektrik mi Konak Belediyesi mi? Tedaş da gündemde... İzmir'deki ihmalde Türkiye sorumluyu arıyor... İlk tespit: Nedeni izolasyon hatası!

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümü bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

O anlara ait görüntülerde İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özge Ceren Deniz'in anide yere düştüğü, ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay'ın da elektrik akımına kapıldığı görüldü.

İzmir Müzisyenler Derneği'nden arkadaş oldukları belirtilen iki isimde hayatını kaybederken, görüntüler yürekleri sızlattı.

5 YIL ÖNCE UYARMIŞLAR

Türkiye'yi kahreden olay sonrası ise yerel bir gazetenin 5 yıl önce söz konusu Enver Dündar Başar Sokak'ta yaşanabilecek bir elektrik faciasına karşı yetkilileri uyardığı ortaya çıktı.

HERKES AYNI SORUYA YANIT ARIYOR: SORUMLU KİM?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran korkunç olay sonrası herkes "Sorumlu kim?" sorusuna yanıt aramaya başlarken, açıklamalar da peş peşe geldi.

KONAK BELEDİYE BAŞKANI: KAZA DEĞİL CİNAYET!

Olayın bir kaza değil, cinayet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası açıklama yaptı.

Başkan Mutlu, "Bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız." dedi.

Bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını iddia eden Mutlu, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar." dedi.

GEDİZ ELEKTRİK'TEN AÇIKLAMA

Mutlu'nun açıklamaları sonrası gözler bölgeye elektrik dağıtan şirket olan TEDAŞ'a bağlı Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne çevrildi. Söz konusu mazgallardan sorumlu olmadıklarını çizen şirket, "Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

TEDAŞ DA GÜNDEMDE

Söz konusu açıklamalar kamuoyunda yeterli bulunmazken; alt yapıdaki sorun nedeniyle hem belediye hem de denetleme görevini yerine getirmediği gerekçesiyle Tedaş, eleştiri oklarının hedefi oldu. "Tedaş" başlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

MİLLETVEKİLİ ÇÖMEZ: TEDAŞ DENETLEMEMİŞ!

Söz konusu ihmalde 'özelleştirmenin' katkısı olduğuna yönelik tepkiler de yer alırken; Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sorumlular olarak Gediz ve Tedaş'ı işaret etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çömez, "Belli ki elektrik dağıtım şirketi sorumlu olduğu altyapı yatırımlarını yapmamış ve TEDAŞ ise denetlememiş. Yağmur yağıyor, su birikintisi iletken hale geliyor ve yoldan geçenler akıma kapılarak can veriyor. Ani kalp durmasıyla, feci bir şekilde… Medeni bir ülkede olsa, ülke ayağa kalkar, sorumlular gün yüzü görmezdi." dedi.

İLK İNCELEME TAMAMLANDI! OLAYIN NEDENİ İZOLASYON HATASI

Öte yandan olayla ilgili ilk incelemenin tamamlandığını duyuran Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş "Olay sonrası EMO İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir ve bu nedenle iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir" açıklamasını yaptı.



