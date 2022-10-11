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Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

10.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sezon giymekten asla sıkılmayacağınız birbirinden şık deri mont ve ceket önerileriyle geldik! Kış ve sonbahar aylarında hep üzerinizde taşımak isteyeceğiniz modellerle kombinlerinizi tamamlayabilir, yumuşacık montların içerisinde konforun tadına varabilirsiniz. Soğuğa meydan okumanızı sağlayacak birbirinden havalı mont ve deri ceket modellerine bakmaya hazırsanız daha fazla vakit kaybetmeden listemize göz atın!

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Kombin yapmaktan en çok zevk aldığınız mevsimi sorsak eminiz kış ve sonbahar ayları açık ara öne geçer! Rengârenk kazaklar, kadife pantolonlar ve yumuşacık atkılarla içinizi ısıtan şahane kombinler yapabilir, tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. "Kombinlerimi yapıyorum ama tamamlamakta zorlanıyorum." diyenler içinse şahane mont ve deri ceket önerileriyle geldik. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Hem içiniz ısınacak hem şıklığınız tamamlanacak: Koton Kareli Düğmeli Kırmızı Kaban

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

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Koton Kareli Düğmeli Kırmızı Kaban ile sevimli bir imaj çizebilir, bembeyaz karların içinde şahane fotoğraf karelerine imza atabilirsiniz. Kırmızı tonlarının hâkim olduğu modele mavi, yeşil ve siyah çizgiler de ayrı bir hava katıyor. Siyah düğmelerle zarif bir uyum yakalayan kabanla içinizi ısıtabilir, soğuktan korunabilirsiniz. Kruvaze yakasıyla klasik bir duruş yakalayan kabanı jean ve postallarla kombinleyerek daha spor bir hâle getirebilirsiniz.

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2. Stil sahibi erkekleri böyle alalım: Jack Jones Deri Ceket

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Jack Jones Deri Ceket, tarz sahibi erkekler için üretilen şahane bir model. Rengi, dokusu ve duruşuyla çabasız şıklığı yakalayabilirsiniz. Bel hizasında biten boyu sayesinde daha şık bir duruş sergiler. Kahverengi deri ceketi hem spor hem klasik parçalarla kombinleyebilirsiniz. Fermuar ve cep detaylarıyla hareketlenen modeli kumaş, keten veya denim pantolonlarla birleştirebilir, kış kombininizi tamamlamak için aynı renk bir kasketi tercih edebilirsiniz.

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3. Tarzınıza hava katın: Defacto Regular Fit Kemer Detaylı Biker Ceket

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Defacto Regular Fit Kemer Detaylı Biker Ceket, şahane bir renge ve modele sahip. Giydiğiniz andan itibaren üzerinizdeki duruşuna hayran olacaksınız. Alışılmışın dışındaki şahane rengi sayesinde kombinlerinizle fark yaratabilirsiniz. Su itici kumaşı sayesinde modeli yağmurlu havalarda da kullanabilirsiniz. Metal fermuar, aynı kumaştan kemer ve sahte cep detaylarıyla oldukça şık bir stil oluşturan ceketi hem klasik hem spor kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

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5. Soğuktan korunurken de havalı görünebilirsiniz: Bossago Kışlık Erkek Şişme Mont

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Bossago Kışlık Erkek Şişme Mont, şıklığının yanı sıra oldukça kullanışlı bir model. Kaliteli materyali sayesinde ürünü uzun yıllar gönül rahatlığı ile giyebilirsiniz. Kapüşon kısmını dilerseniz çıkarabilir, montu iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. En soğuk günlerde bile sizi üşütmeyecek içi kürklü yapısı sayesinde kış aylarını daha konforlu geçirebilirsiniz. Su ve rüzgâr geçirmeyen montu günlük hayatta ve kış tatillerinde güvenle tercih edebilirsiniz.

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5. Klasiğin vazgeçilmez büyüsüne kapılın: Koton Kruvaze Yaka Bej Kaban

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Koton Kruvaze Yaka Bej Kaban, klasik stil âşıkları için birebir. Rengi ve modeliyle hayran olunası kabanla kombinlerinizi en şık şekilde tamamlayabilirsiniz. Kruvaze yakasıyla klasik bir duruş yakalayan kabanı ceket-pantolon takımlarınızla kullanabilirsiniz. Cep detaylarıyla daha rahat bir deneyim vadeden modelin içerisinde kendinizi çok daha konforlu hissedebilirsiniz. Bej rengiyle her kombine uyum sağlayan parçayı koyu renklerle kullanarak kabanı ön plana çıkarabilirsiniz.

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6. Hem havalı hem rahat: Keep Down Bomber Mont

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Keep Down Bomber Mont, yağmurlu sonbahar ve kış günleri için birebir. Haki yeşil rengiyle oldukça tarz bir duruş sergileyen mont ile kombinlerinize bambaşka bir hava katabilirsiniz. Rüzgâr ve su geçirmeyen kumaşıyla konfor ve sıcaklık vadeden montu soğuk havalarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Lastikli bel ve kol detaylarıyla üzerinizde çok daha şık duracak mont, favori parçalarınız arasına girecek!

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7. Kış aylarında renkli modeller tercih edenlere: Trendyolmilla Çok Renkli Desenli Oversize Kapitone Mont

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Trendyolmilla Çok Renkli Desenli Oversize Kapitone Mont ile bu kış en şık siz olacaksınız! Büyüleyici renkleri ve havalı duruşuyla stilinizi bir adım öne çıkaracak şahane montla farklı kombinler yapabilir, rengârenk bir görünüm yakalayabilirsiniz. Kapitone modeliyle klasik bir duruş sergileyen mont, karışık desenleri ve iç açıcı tasarımıyla oldukça genç bir görünüm vadeder. Büyük cepleriyle spor bir form alan montu çok seveceksiniz.

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8. Her kombine uyan bonus parça: Bianco Lucci Kapüşonlu Şişme Mont

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

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Bianco Lucci Kapüşonlu Şişme Mont, zamansız modeliyle her sezon olduğu gibi bu sezonda gardıroplardaki yerini almaya hazır. Geniş cep detayları, başınızı yağmur ve soğuktan korumanızı sağlayacak kapüşonu sayesinde ekstra konforu hissedebilir; kışın tadını çıkarabilirsiniz. Pantolon üstünde biten boyuyla güncel bir görünüm kazanmanızı sağlayacak montu hem spor hem klasik kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

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9. Oversize modası bitmedi, bitemez: Cermen Desing Siyah Oversize Deri Ceket

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Cermen Desing Siyah Oversize Deri Ceket, ilk giydiğiniz andan itibaren sizi kendine hayran bırakacak. Duruşu, modeli ve hiçbir zaman modası geçmeyecek rengiyle kombinlerinizi en şık şekilde tamamlayabilirsiniz. Pantolon üstünde biten boyu ile oldukça tarz görünmenizi sağlar. Kruvaze yakası, bilek kısmındaki kemer detayları ve metal fermuarlarıyla oldukça şık görünen montu günlük giyimde tercih edebilirsiniz.

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10. Enerjiniz dışarı taşsın: Gatu Kırmızı Suni Kürklü Siyah Biker Deri Ceket

Bu sonbahar ve kışın trendi olacak mont ve deri ceket modelleri

Gatu Kırmızı Suni Kürklü Siyah Biker Deri Ceket, tarz sahibi kadınların vazgeçemeyeceği bir model. Klasik deri ceket anlayışının dışında, kürk detaylarıyla zenginleşen ceketle harika bir görünüme kavuşabilirsiniz. Kırmızının en güzel tonunu taşıyan ceket, kol kısmındaki aynı renk şeritlerle muhteşem bir uyum yakalar. Oversize kesimini ve etkileyici duruşunu ön plana çıkarmak için ceketi siyah deri çizme ve siyah pantolonla kombinleyebilirsiniz.

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