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  4. Çantada, valizde kalite arayanların tercihi! Eastpak'te büyük indirim başladı

Çantada, valizde kalite arayanların tercihi! Eastpak'te büyük indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.10.2024 10:57
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Okul, iş veya günlük hayatta eşyalarınızı güvenle taşımak için uygun bir çanta arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Okul çantalarından seyahat çantalarına, kalem kutularından bel çantalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip Eastpak ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı. Hemen sizin için hazırladığımız seçkiyi inceleyin ve tarzınıza uygun çantaları indirimli fiyatlarla satın alın.

Çantada, valizde kalite arayanların tercihi! Eastpak'te büyük indirim başladı

Yeni bir okul yılına mı başlıyorsunuz, yoksa macera dolu bir seyahate mi çıkıyorsunız? Öğrencilik yıllarının vazgeçilmezi olan ya da seyahatlerin en yakın dostu sırt çantalarından şık ve pratik valizlere kadar, hayatınızın her anında yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz eşyaların tamamı Eastpak’ta! Nereye giderseniz gidin, Eastpak çantalarıyla hem şık hem de rahat olabilirsiniz. İndirimdeki ürünleri sizin için seçtik. İşte detaylar...

1. Eastpak Padded Pakr Bushy Burgundy Sırt Çantası

EastPak Padded Pakr Bushy Burgundy Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ben genel olarak çantayı çok begendim. Tam aradığım gibi basic bir çanta.ben Piyasaya göre Amazon'dan daha uyguna aldım. Uzun suredir istediğim bir çanta olduğu için genel olarak ilk beklentimi karşıladı."

  • "Rengi ve kullanılan malzeme çok hoş."
Ürünü İncele

2. Eastpak Out Of Offıce Powder Pilot Sırt Çantası

Eastpak Out Of Offıce Powder Pilot Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel ve kullanışlı bir çanta."

  • "Üniversiteye yeni başlayan oğlum için aldık çok beğendi."
Ürünü İncele

3. Eastpak The One Sunday Grey Mini Çanta

Eastpak The One Sunday Grey Mini Çanta

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Orijinal ürün geldi,ne büyük ne küçük boyutlarda. Kumaşı kaliteli. İki üç tane cebi var. Günlük kullanım için ideal."

  • "Eastpak'ın net en iyi ürünü."
Ürünü İncele

4. Eastpak Sommar Sunday Grey Mini Çanta

Eastpak Sommar Sunday Grey Mini Çanta

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel ve şık. Ne büyük ne küçük tam ortası çok kullanışlı ve kaliteli yorumlarda askı kısa denilmiş ama toka kısmından istediğiniz ayarı yapabilirsiniz."

  • "Rengi çok güzel, hızlı ve sağlam geldi çok beğendik."
Ürünü İncele

5. Eastpak Delegate Army Olive Omuz Çantası

EASTPAK Delegate Army Olive Omuz Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Paranın karşılığını fazlasıyla karşılıyor!"

  • "Rengi çok güzel ve kaliteli!"
Ürünü İncele

6. Eastpak Provider Sunday Grey 33L Yetişkin Sırt Çantası

Eastpak Provider Sunday Grey 33L Yetişkin Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Büyük, 3 bölmeli ve kaliteli."

  • "Çok kaliteli sırt çantası Geniş ve sağlam."
Ürünü İncele

7. Eastpak Daller Pouch Black Denim Mini Çanta

Eastpak Daller Pouch Black Denim Mini Çanta

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Cep telefonu ve kredi kartları için harika!"

  • "Cep telefonunuzu rahatlıkla koruyabilirsiniz. Kartlar için de kullanışlı bir ürün."
Ürünü İncele

8. Eastpak Padded Pak'r Unisex Parlak Siyah Sırt Çantası

Eastpak Padded Pak'r Unisex Parlak Siyah Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bildiğim bir marka. Beklediğim gibi geldi."

  • "Bence boyutu ideal 3 çocuk annesiyim. Bilgisayarını koy, çocuk gereçleri koy. Tak sırtına! Harika bir çanta. Zengin duruyor, aşırı parlak da değil."
Ürünü İncele

9. Eastpak Oval Single Bushy Burgundy Kalem Çantası

Eastpak Oval Single Bushy Burgundy Kalem Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

"Orjinal ürün, hızlı teslimat! Daha ne olsun! Amazon'a teşekkür ederim."

"Eastpak kalitesi hakkında yoruma gerek yok. fermuar vs çok iyi."

Ürünü İncele

10. Eastpak TRANVERZ M Unisex Valiz

Eastpak TRANVERZ M Unisex Valiz

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sağlam ve hafif bir ürün. OLdukça geniş, dayanıklı bir kumaşı ve fermuarı var. İki bölmeye sahip ürün çok kullanışlı."

  • "Çok iyi bir bavul, tekerlekleri iyi çalışıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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