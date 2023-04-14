Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer incelemesi ve kullanıcı yorumları

Sıcak hava fritözleri son zamanların en fazla ilgi gören ürünleri arasında yer alıyor. Her markanın mutlaka birkaç farklı seçenek sunduğu bu ürün grubunda yer alan Cosori Sıcak Hava Fritözü, pek çok olumlu yorumu ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Eğer siz de artık airfryerlılar kervanına katılmak istiyor fakat ne alacağınıza karar veremiyorsanız sizin için hazırladığımız incelemeye bir göz atabilirsiniz.

COSORI Sıcak Hava Fritözü İnceleme

COSORI Sıcak Hava Fritözü teknik detaylar ve ürünün özellikleri

Cihaz 4,7 litrelik geniş hacmine rağmen kompakt ve fazla yer kaplamayan tasarımıyla dikkat çekiyor.

230 santigrat derece sıcaklığa kadar çıkarak gıdaların dışını mühürleyebiliyor, böylelikle daha sulu ve çıtır yemekler pişiriyor.

Diğer sıcak hava fritözlerine göre %20 daha hızlı ısınır.

Air Whisper özelliği sayesinde ses seviyesini 55 desibelin altında tutar.

Mat renkli boyası, tamperli cam ekranı ile mutfağınıza şık bir hava katabilir.

Sepeti açıp kapatacak olan buton tam tutacağın üstünde yer alarak pratik bir kullanım sağlar.

Yapışmaz kaplamalı sepeti kir tutmadığı gibi bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Dokuz farklı pişirme fonksiyonu sizi her seferinde sıcaklık ve süre ayarı yapmaktan kurtarır. Tek tuşla pişirmeye başlayabilirsiniz.

Yağ kullanımını %85 azaltarak daha sağlıklı yemekler pişirmenizi sağlar.

360 derece ısı vererek sirkülasyon sağlar, ısı eşit biçimde dağılır.

VeSync isimli mobil uygulaması ile şefler tarafından özel olarak hazırlanan 130'dan fazla tarife kolay bir şekilde ulaşılabilir.

COSORI Sıcak Hava Fritözü güçlü yönleri neler?

Cosori airfryer incelemesinde bahsedilebilecek önemli özellikler arasında cihazın pratik kullanımı en başta geliyor. Dokuz farklı hazır pişirme programına sahip olan cihaz, bu sayede tek bir tuşla çalışmaya başlayabiliyor. Cihazın üzerinde yer alan tamperli cam sayesinde kullanımı da oldukça kolay. Yemek pişirmeye yeni başlayanları dahi usta şefler hâline getirebiliyor.

Cosori airfyer kullananların en beğendiği özellikleri arasında 230 santigrat dereceyle diğer airfyerlara göre %20 oranında daha hızlı gelmesi olabilir. Bu sayede zaman kazandıran cihaz, daha hızlı ısındığı için yiyecekleri etkili bir şekilde mühürleyebiliyor. Böylelikle dışı çıtır, içi sulu kızartma ve ızgaralar yapmak kolaylaşıyor.

30,3 santimetre yüksekliğe ve 27,5 santimetre genişliğe sahip olduğu için de 4,7 litrelik hacmine rağmen yer kaplamayan bir tasarıma sahip. Emsallerine göre de %30 daha düşük sesle çalışabildiği için günün her saatinde kullanılabiliyor.

"Daha iyi olabilirdi" dediklerimiz neler?

Cosori airfryer kullanımı konusunda müşterilerini memnun eden bir ürün olmasına rağmen kullanıcıların "Keşke buda olsaydı!" dediği özellikleri de yok değil. Öncelikle ürünün geniş 4,7 litrelik hacminin 3 ila 4 kişilik yemekler pişirmek için yeterli olduğunu belirtmek gerekiyor. Eğer daha kalabalık bir ailede yaşıyorsanız tek seferde pişirmek için hacmi yeterli olmayabilir. Bu problemi ise %20 daha hızlı ısınması sayesinde bir kaç kere pişirerek kolayca çözümleyebilirsiniz. Aynı zamanda cihazın hazır programları ve tarif uygulaması olsa da bluetooth bağlantısı bulunmuyor. Bu da telefona pişirme hakkında bilgi yollamasını engelliyor. Her ne kadar hayati bir gereklilik olmasa da kullanıcıların "Olsa daha iyi olurdu." dediği özelliklerden biri.

Sıkça sorulan sorular

Ses seviyesi nasıl?

Cosori airfryer, sessiz çalışmasıyla beğenilen sıcak hava fritözleri arasında yer alıyor. 55 desibeli geçmeden çalışan ürün, rakiplerine nazaran %30 daha az ses çıkarıyor. Bu sayede günün her saatinde sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Bulaşık makinesinde yıkanabiliyor mu?

Cosori airfryerın içi tamamen yapışmaz malzemeyle kaplı. Bu sayede kir tutmayan ürünün çıkarılabilir bütün parçaları bulaşık makinesinde yıkanarak kolayca temizleniyor.

Boyutları nedir?

İç hacim olarak 4,7 litre kapasite sunan ürün kompakt yapısıyla ön plana çıkıyor. 27,5 santimetre genişliğe ve 30,3 santimetre yüksekliğe sahip olduğu için kullanılmadığı zamanlarda mutfak dolaplarında saklanabiliyor.

Cosori airfryer hangi ülkenin markası?

Cosori, 2012 yılında kurulan Amerikan menşeili bir marka. Merkezi California olan marka, Vesync Co. LTD. bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Kullanıcı yorumları

Cosori airfryer kullanıcı yorumları olumlu kısımlarıyla ön plana çıkıyor. Kullanıcılardan çok yüksek oranda olumlu puan alan cihaz, 16 binden fazla yorum sayesinde pek çok kullanıcı deneyiminin öğrenilmesini sağlıyor. Sık sık fırın kullandıklarından bahseden bir kullanıcı "Normal fırınımızı çok sıklıkla ve her öğünde kullanırdık, 1/5 süresinde aynı performansı almamız hoşumuza gitti." yorumunu yapıyor.

Başka bir kullanıcı ise "Çok şık ve kaliteli duruyor parasını hak eden bir ürün. Plastik kokusu var diyenleri aldırmayın, bu konu ile alakalı kullanma kılavuzunda yönerge var. Uygularsanız koku falan kalmıyor. 4,7 litre gözünüze küçük gelmesin 2 ila 4 kişilik aileler için uygundur. 230 dereceye çıkması ise ürünün artısı." yorumunda bulunmuş.

Aynı zamanda cihazı bir çok yönden irdeleyen ve çok beğendiğini belirten bir kullanıcı ise cihazın bluetooth bağlantısının olmaması ve 75 derecenin altına düşmediğinden yakınıyor. Fakat bunların sonuna da "Başka ne eksiği var düşünüyorum, aklıma gelmiyor." diye memnuniyetini dile getiriyor.

Kimler satın almalı?

Cosori airfyer almayı düşünenlerin birkaç konuya dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle bu ürünün tek seferlik pişirme hacminin 2 ila 4 kişilik aileler için uygun olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani aile fertlerinizin sayısı 2 ila 4 arasındaysa Cosori airfryer tam size göre! Ayrıca evinizde sık sık kızartma yapıyorsanız ve tencere yemeğini az tercih ediyorsanız Cosori size daha sağlıklı öğünler sunuyor. %85 daha az yağ ile pişen yemekleri yaparken başında beklemek zorunda dahi değilsiniz. Bu sebeple de çalışan kişiler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Kızartma yaparken mutfakta oluşan dumandan, tezgâhların ve dolapların yağ içinde kalmasından bıkanlar için de ideal.

Biz neden öneriyoruz?

Cosori airfryer yorumlarıyla ön plana çıkan sıcak hava fritöz modellerinden biri. Binlerce olumlu yoruma sahip olan bu ürün, 4,7 litre geniş pişirme hacmiyle rakiplerine büyük bir üstünlük sağlıyor. Ayrıca yine diğer airfryerlara göre %20 daha hızlı ısınması, 230 santigrat dereceye kadar çıkması da fark yaratan özellikleri arasında. Hem yağdan tasarruf etmek isteyen, hem daha sağlıklı yiyecekler yemek isteyen hem de yemek pişirirken başında beklemek istemeyenlere bu ürünü öneriyoruz. Avantajlı fiyatıyla bütçe dostu olan ürün, mutfağın duman altı olmasını ve kirlenmesini de önlüyor.

Benzer ürünler neler ve rakipler neler?

Bu ürünü inceledikten sonra farklı alternatiflere de bakmak istiyor olabilirsiniz. Markanın farklı bir modelini ve iki farklı markaya ait ürünleri inceleyebilirsiniz:

1. Daha büyük hacim arayanlara: COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü 5.5 Litre Airfryer XXL

Akıllı kontrol seçeneği sunuyor.

LED özellikli büyük ekranında 11 farklı hazır pişirme programı bulunuyor.

Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonu ile harika lezzetler pişirebiliyor.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğe sahip.

%85 oranında daha az yağ kullanımı sağlıyor.

2. %90 oranında daha az yağ kullanımı: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz 0.8 kg, 4.1 L Kapasite

Rapidair teknolojisi ile hem hızlı hem lezzetli pişirme özelliği sunar.

%90 oranında daha az yağ kullanımı sağlar.

30 dakika boyunca yemeğinizi sıcak tutabilir.

Kızartma, fırınlama, ızgara ve sıcak tutma işlevi görebilir.

350'den fazla tarifi uygulama üzerinden ücretsiz sunar.

QuickClean özellikli sepeti bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.

3. Çıtır çıtır yiyecekler için: Electrolux E6AF1-6ST Airfryer

8 farklı program sayesinde kolay kullanıma sahip ve tek tuşla çalıştırabilir.

Isıtma fonksiyonunun yanında kızartma özelliğiyle lezzetli ve sağlıklı öğünler oluşturmanıza yardımcı olur.

Birçok cihazın işlevini yerine getirerek yerden tasarruf sağlar.

Çıkan parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

