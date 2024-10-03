HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 1749 TL'ye düştü! Puma'nın çok satan ayakkabısı indirime girdi

Fiyatı 1749 TL'ye düştü! Puma'nın çok satan ayakkabısı indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.10.2024 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabıda rahatlık her şeyden önce gelir. Attığınız her adımda konforun keyfini yaşamak sizin için de önemliyse doğru yerdesiniz. Puma Flyer Spor Ayakkabı, çok satan listesinin yıldız parçalarından. Üstelik bugüne özel indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fiyatı 1749 TL'ye düştü! Puma'nın çok satan ayakkabısı indirime girdi

Rahat bir ayakkabı satın almak, bir ayakkabıdan çok daha fazlasını almak demektir. Çünkü rahat hissettiğiniz her an zinde ve keyifli hissedersiniz. Günlük hayatta performansızınızı destekleyecek, dayanıklı ve kaliteli olup verdiğiniz paranın her kuruşunu hak edecek bir ayakkabı arıyorsanız, Puma'nın çok satan Flyer modeline mutlaka bir göz atmalısınız. Bugün, Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan ayakkabıyla ilgili tüm detaylar aşağıda...

Puma Flyer Spor Ayakkabı, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-10-03T152940.996

Puma markasının sporcular için tasarladığı bir ayakkabı modeli; hem erkekler hem de kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Hafif ve esnek yapısı sayesinde hızlı hareketler yaparken rahatlık sağlayan ayakkabı sportif aktivitelerle uğraşmayanların da günlük hayatta tercih ettiği bir model. Dayanıklı malzemelerden üretildiği için uzun süre bozulmadan, yıpranmadan kullanıcısına eşlik eden model; yürüyüşte, koşuda performansınızı artırmaya yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat, çok hafif. Puma kalitesinden şaşmam."

  • "Şık ve kaliteli. Tam bedeninizi alabilirsiniz."

  • "Çok rahat, ayak numaranız genelde neyse ona uygun alabilirsiniz. Çok rahat ve fiyatına göre çok kaliteli."

  • "Kardeşim için aldığım bir ayakkabı zaten benzer bir model giyiyordu. Rahat ve severek kullanıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

İşte sosyal medyada viral olan ömür boyu garantili o termos!

İşte sosyal medyada viral olan ömür boyu garantili o termos!

 Outdoor tutkunlarının favorisi Merrell'da fırsatlar devam ediyor

Outdoor tutkunlarının favorisi Merrell'da fırsatlar devam ediyor

 Kahve keyfinizi bir üst boyuta taşıyacak! Bugüne özel indirimde

Kahve keyfinizi bir üst boyuta taşıyacak! Bugüne özel indirimde

 "Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon ayakkabıdaki indirim devam ediyor

"Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon ayakkabıdaki indirim devam ediyor

 Evcil hayvan sahipleri buraya! Kedinizin bayılacağı Whiskas mama indirimde

Evcil hayvan sahipleri buraya! Kedinizin bayılacağı Whiskas mama indirimde

 Yıllar geçse de eskimeyecek jean modellerinde indirim başladı

Yıllar geçse de eskimeyecek jean modellerinde indirim başladı

 Sporda, seyahatte kullanın! Puma çantalarda 1000 TL altı fiyatlar

Sporda, seyahatte kullanın! Puma çantalarda 1000 TL altı fiyatlar

 Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Puma puma ayakkabı puma ayakkabı erkek puma bayan ayakkabı
İş birliği İçerikleri
A101'e Xiaomi Akıllı Hava Nemlendirici geliyor!

A101'e Xiaomi Akıllı Hava Nemlendirici geliyor!

Kahve keyfinizi bir üst boyuta taşıyacak! Bugüne özel indirimde

Kahve keyfinizi bir üst boyuta taşıyacak! Bugüne özel indirimde

Outdoor tutkunlarının favorisi Merrell'da fırsatlar devam ediyor

Outdoor tutkunlarının favorisi Merrell'da fırsatlar devam ediyor

Bu ürünler yok satıyor! İşte geçen haftanın kapış kapış giden ürünleri

Bu ürünler yok satıyor! İşte geçen haftanın kapış kapış giden ürünleri

Yıllar geçse de eskimeyecek jean modellerinde indirim başladı

Yıllar geçse de eskimeyecek jean modellerinde indirim başladı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Tümünü Gör
Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Suya dayanıklı, hafif, esnek... Dev Merrell fırsatı burada

Suya dayanıklı, hafif, esnek... Dev Merrell fırsatı burada

ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli!

ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli!

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Sporda, seyahatte kullanın! Puma çantalarda 1000 TL altı fiyatlar

Sporda, seyahatte kullanın! Puma çantalarda 1000 TL altı fiyatlar

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Tümünü Gör
Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

"Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon ayakkabıdaki indirim devam ediyor

"Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon ayakkabıdaki indirim devam ediyor

Kaliteli, dayanıklı, işlevsel! Samsonite sırt çantasındaki fırsatı kaçırmayın

Kaliteli, dayanıklı, işlevsel! Samsonite sırt çantasındaki fırsatı kaçırmayın

Minik dostlarınız daima güvende ve yanınızda olsun! Fırsatı kaçırmayın

Minik dostlarınız daima güvende ve yanınızda olsun! Fırsatı kaçırmayın

Kişisel asistanınız olacak! İşte çok satan Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Kişisel asistanınız olacak! İşte çok satan Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Her yudumda eşsiz lezzet! Filtre kahvelerde indirim devam ediyor

Her yudumda eşsiz lezzet! Filtre kahvelerde indirim devam ediyor

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
A101'e Xiaomi Akıllı Hava Nemlendirici geliyor!

A101'e Xiaomi Akıllı Hava Nemlendirici geliyor!

Kahve keyfinizi bir üst boyuta taşıyacak! Bugüne özel indirimde

Kahve keyfinizi bir üst boyuta taşıyacak! Bugüne özel indirimde

Yıllar geçse de eskimeyecek jean modellerinde indirim başladı

Yıllar geçse de eskimeyecek jean modellerinde indirim başladı

İşte sosyal medyada viral olan ömür boyu garantili o termos!

İşte sosyal medyada viral olan ömür boyu garantili o termos!

Suya dayanıklı, hafif, esnek... Dev Merrell fırsatı burada

Suya dayanıklı, hafif, esnek... Dev Merrell fırsatı burada

ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli!

ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Aralarında üst düzey yöneticiler de var! 100 milyondan fazla para... Elebaşı fabrika direktörü çıktı

Aralarında üst düzey yöneticiler de var! 100 milyondan fazla para...

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Düzcelilere domuz yediren Murat Saydam, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile fotoğrafları çıktı! Kurdeleyi bile o kesmiş

Vatandaşa domuz yedirdi Belediye Başkanı Özlü'nün yakınıymış

Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Kampüste acı olay! Bir anda fenalaşıp yere düştü

Kampüste acı olay! Bir anda fenalaşıp yere düştü

Jack Jones, Defacto, Koton... Sevilen markaların boxer modellerinde kaçırılmayacak fiyatlar

"Hem rahat hem de kaliteli" Boxerlarda avantajlı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.