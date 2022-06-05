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Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

05.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada maymun çiçeği hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsüyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada hastalığın şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu. Yayımlanan raporda vakaların büyük çoğunluğunu eşcinsel ilişkiye giren erkeklerin oluşturduğu aktarıldı.

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

Dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği hastalığıyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ yaptığı açıklamada hastalığın şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu.Yayımlanan raporda vakaların büyük çoğunluğunu eşcinsel ilişkiye giren erkeklerin oluşturduğu aktarıldı.

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27 ÜLKEDE 780 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Örgütün sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncellemesi raporunda, İngiltere'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar virüsün yayılımına dair veriler paylaşıldı.

Bu tarihler arasında, maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı 27 ülkeden DSÖ'ye raporlanan 780 vakanın doğrulandığı bildirildi. Şimdiye kadar bu ülkelerden can kaybı görülmediği kaydedildi.

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İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise 20 ve daha az vakanın bulunduğu açıklandı.

DSÖ DUYURDU: EŞCİNSEL İLİŞKİ...

Raporda, vakaların büyük çoğunluğunu eşcinsel ilişkiye giren erkeklerin oluşturduğu aktarılarak, incelenen vakalarda şimdiye kadar maymun çiçeği virüsünün sadece Batı Afrika türünün görüldüğü belirtildi.

Çok sayıda vakanın yakın zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika'ya seyahat ettiği, virüsün endemik olduğu Batı veya Orta Afrika ülkelerine seyahat eden sayısının daha az olduğu aktarıldı.

Virüsün endemik olmayan ülkelerde bu kadar hızlı yayılmasının, daha önce tespit edilememiş bir yayılımın sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

DSÖ, maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu "orta seviye" şeklinde belirledi.

Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 13 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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