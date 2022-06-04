İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sultangazi'de 'Maymun Çiçeği' olabileceği şüphelenilen ve endişeye neden olan 4 kişi ile ilgili açıklama yaparak, test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, konu ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı. Koca açıklamada, "İstanbul'da, Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sultangazi'de ellerinde çıkan yaralar nedeniyle eczaneye giden Afgan uyruklular ilaç istemişlerdi. Yaraları gören eczacı 'Maymun çiçeği' şüphesiyle durumu yetkililere bildirirken söz konusu kişiler ambulansla hastaneye götürülmüştü. Afganların test sonuçları beklenirken yaraların 'suçiçeği' olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.



