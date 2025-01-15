Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına, yeni süreçle ilgili çerçeveyi Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde çizdiklerini ifade ettiği belirtildi. Süreçle ilgili yürütülen temasları olumlu karşıladığını belirten Erdoğan'ın, DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söylediği öğrenildi.

"ÇERÇEVEYİ ÇİZDİK"

Sabah'ta yer alan habere göre; önceki gün toplanan AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ziyareti ve siyasi partiler turuyla devam eden süreç oldu. Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına, "Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreç ile ilgili çerçeveyi, Şanlıurfa ve Diyarbakır kongrelerinde çizdik" mesajını verdiği belirtildi.

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ İNCİTMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmayacak. Yarım asırdır süren emperyalist oyunu bozacağız. Şehit aileleri ve gazileri asla incitmeyeceğiz. Terörü bitirecek inisiyatifleri alacağız" diye konuştu.

"DEM PARTİ HEYETİ SÜRECİ İYİ YÖNETİYOR"

Erdoğan'ın ayrıca, süreçle ilgili yürütülen temasları olumlu karşıladığını ve DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söylediği öğrenildi.

ÖCALAN EV HAPSİNE ÇIKACAK MI?

Öte yandan süreçle ilgili en çok merak edilen konu ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkıp çıkmayacağı. İlk günden beri konuşulan konuyla ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde Erdoğan'a milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltıda bu konunun sorulduğunu Erdoğan'ın ise, “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” yanıtını verdiğini aktardı.