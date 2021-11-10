HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

10.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Görüşmeye dair yayınlanan görüntülerde Erdoğan'ın Karamollaoğlu'nu yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturtması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Şubat 2018'de AK Parti Genel Merkezindeki ve Eylül 2019'da ise Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

EL

SOSYAL MEDYADA KONUŞULAN DETAY

Görüşmeye ilişkin kareler sosyal medyada paylaşılırken görüntülerde Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturması dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü.

SAADET

SON REFERANDUM DAN BERİ GÖRÜŞMEDİLER

Görüşmenin öncesinde Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsatmıştı. Erdoğan ile yapacağı görüşmede başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞME SONRASINDA AÇIKLAMA

Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için" diye konuştu.

BAHÇELİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDEKİ KARE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmişti. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuğa oturmuştu.

BAHÖÇELİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
TBMM'de Lütfü Türkkan tartışması!TBMM'de Lütfü Türkkan tartışması!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Temel Karamollaoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.