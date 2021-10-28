Birçok hayvana ait kafatası, kemik ve uzuvlar var! Dünyanın en büyük büyü pazarı görenleri korkutuyor

Lome'nin Akodessewa bölgesinde yer alan ve Akodessewa Pazarı veya Fetiş Pazarı (Marche des Feticheurs) olarak da bilinen pazarda, birçok hayvana ait kafatası, kemik ve uzuvlar hem geleneksel tıp hem de büyücülük için kullanıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI KURULDU

Yaklaşık 1200 metrekare alanı kaplayan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan pazar, dünyanın en büyük büyü pazarı olarak kabul ediliyor.

Girişin 3 bin CFA (50 Türk lirası), fotoğraf çekmenin ise 2 bin CFA (33 Türk lirası) olduğu pazara girişte ziyaretçileri çok ağır ve yoğun bir koku karşılıyor.

Leopardan maymuna, yarasadan yılana birçok hayvanın kafatasının ya da kurutulmuş halinin sergilendiği tezgahlarda, ölü kuşlar, fil dişleri, timsah derisi ve kobra iskeleti gibi birçok hayvan kalıntısı da alıcı bekliyor.

Avcıların getirdiği hayvanlar, pazardaki tezgahtarlar tarafından satın alınıyor. Pazarda Asya'da geleneksel tıpta sıkça kullanılan ve yasa dışı ticareti yapılan pangolin uzuvları da bulunabiliyor.