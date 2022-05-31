İbn-i Sina’dan mucize çözüm: Böbrek taşını eritiyor

Yaşadığı yıllarda tıp ve felsefe alanında 200’e yakın kitap yazan İbn-i Sina, dünya çapında Orta Çağ biliminin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilir. Tıp biliminde yüzyıllarca temel kaynak olarak görülen "El-Kanun fi't-Tıb" adlı kitabında yüzlerde rahatsızlık için tedavi yöntemleri bulunuyor.
İbn-i Sina birçok hastalık için olduğu gibi böbrek taşı için de önerilerde bulundu. İbn-i Sina’nın böbrek taşını eritir dediği kimyon, neredeyse her evde bulunan baharatlardan biridir. İbn-i Sina’nın işaret ettiği kimyon, sadece böbrek taşına değil birçok rahatsızlığa iyi gelir.
Kimyonda yer alan magnezyum, sodyum ve uçucu yağlar; sindirimi hızlandırır. Bir miktar sıcak suya eklenerek, tüketildiğinde mide ağrılarına iyi gelir. Kimyon, şişkinlik başta olmak üzere çoğu gastrointestinal bozuklukları tedavi edicidir. İrritabl bağırsak sendromu semptomlarını hafifletir.
Böbrek sağlığının yanı sıra karaciğere de iyi gelen kimyonu çay olarak tüketebilirsiniz. Demir eksikliğine iyi gelen kimyon çayını hazırlamak çok kolay. Kimyon çayı hazırlamak için ezilmemiş olan kimyon tohumlarını kullanmak gerekiyor. Kimyon çayı demlemek için izlemeniz gereken diğer adımlar şu şekildedir:
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