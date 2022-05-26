İbn-i Sina reçetesi: Keten tohumu ile kavrulmuş susamı karıştırın...

Doğada birçok hastalık ve şikâyetin çözümü bulunuyor. Binlerce yıl öncesinden bulduğu tüm şifalı bitkileri ve karışımları insanlıkla paylaşan İbn-i Sina, günümüze ışık tutmaya devam ediyor. İbn-i Sina’nın şifalı reçetelerinin yer aldığı Hâkim-i Tıb adlı kitap, birçok soruna doğal çözümler tavsiye ediyor.

BİRLİKTE TÜKETİLİNCE ETKİSİ ARTIYOR

Bazı besinlerin bitkisel hayata olan etkileri bilimsel olarak kanıtlanmasa da olumlu yönde etkilediğine inanılıyor. Bazı besinler ise enerjiyi artırarak cinsel hayata etki ediyor. Zencefil gibi libidoyu artıran baharatların yanı sıra muz, çilek ve fındığın da cinsel hayata katkı sağladığı düşünülüyor.

İbn-i Sina, cinsel performansı artırmak için verdiği tarifte 2 besini öneriyor. İbn-i Sina reçetesine göre; keten tohumu ile kavrulmuş susamı karıştırarak tüketerek enerjinizi yükseltebilir ve cinsel performansınız yükseltebilirsiniz.



