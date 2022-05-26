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İbn-i Sina reçetesi: Keten tohumu ile kavrulmuş susamı karıştırın...

26.05.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden aldığı notlarla günümüze ışık tutuyor. İnsan sağlığına faydalı olacak her bitki ve doğal karışımı ne işe yaradığıyla birlikte anlatan İbn-i Sina, mucizevi tavsiyeleri ile şifa olmaya devam ediyor. İbn-i Sina’nın reçete ettiği ve uygulamayanın pişman olacağı keten tohumu ile kavrulmuş susam karışımının faydalarına inanamayacaksınız.

İbn-i Sina reçetesi: Keten tohumu ile kavrulmuş susamı karıştırın...

Doğada birçok hastalık ve şikâyetin çözümü bulunuyor. Binlerce yıl öncesinden bulduğu tüm şifalı bitkileri ve karışımları insanlıkla paylaşan İbn-i Sina, günümüze ışık tutmaya devam ediyor. İbn-i Sina’nın şifalı reçetelerinin yer aldığı Hâkim-i Tıb adlı kitap, birçok soruna doğal çözümler tavsiye ediyor.

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BİRLİKTE TÜKETİLİNCE ETKİSİ ARTIYOR

Bazı besinlerin bitkisel hayata olan etkileri bilimsel olarak kanıtlanmasa da olumlu yönde etkilediğine inanılıyor. Bazı besinler ise enerjiyi artırarak cinsel hayata etki ediyor. Zencefil gibi libidoyu artıran baharatların yanı sıra muz, çilek ve fındığın da cinsel hayata katkı sağladığı düşünülüyor.

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İbn-i Sina, cinsel performansı artırmak için verdiği tarifte 2 besini öneriyor. İbn-i Sina reçetesine göre; keten tohumu ile kavrulmuş susamı karıştırarak tüketerek enerjinizi yükseltebilir ve cinsel performansınız yükseltebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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