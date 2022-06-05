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Kan donduran olay... Yaralı haldeyken çocuğu aradı! 'Baban beni vurdu, eve ambulans gönder'

05.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Havsa ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Yusuf Akbaş (86), tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı (81), av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahlı intihar etti. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hasibe Akbaş yaşamını yitirirken, 60 yıllık evli çift kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hasibe Akbaş'ın, olay sırasında evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dediği öğrenildi. İşte detaylar!

Kan donduran olay... Yaralı haldeyken çocuğu aradı! 'Baban beni vurdu, eve ambulans gönder'

Kan donduran olay, Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana geldi. 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi.

Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi. Çocuğunun haber vermesi üzerine eve giden köylüler, çifti kanlar içinde yerde yatarken buldu.

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İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çift, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)

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cinayet İntihar Edirne
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