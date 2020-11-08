Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

Torbalı'da yaşayan ve trafik evrak takipçiliği yapan Volkan K., dün akşam saatlerinde İzmir- Aydın karayolu üzerindeki Özbey Otoyol Köprüsü'ne geldi. Volkan K., 5 metre yükseklikteki köprüden yola atladı. Bu sırada yoldan geçen bir yolcu otobüsün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Volkan K.'nin bir süre önce anne ve babasıyla birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkınca karantinaya alındığı, ancak karantina sürecini ihlal edip evden çıkarak intihar ettiği belirtildi. (DHA)



