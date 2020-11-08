HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 17:43 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Volkan K. (41), otoyol köprüsünden yola atladı. Yoldan geçen bir yolcu otobüsünün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin koronavirüs testinin pozitif olduğu ve evde bir süredir evde karantinada olduğu belirtildi.

Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

Torbalı'da yaşayan ve trafik evrak takipçiliği yapan Volkan K., dün akşam saatlerinde İzmir- Aydın karayolu üzerindeki Özbey Otoyol Köprüsü'ne geldi. Volkan K., 5 metre yükseklikteki köprüden yola atladı. Bu sırada yoldan geçen bir yolcu otobüsün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Volkan K.'nin bir süre önce anne ve babasıyla birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkınca karantinaya alındığı, ancak karantina sürecini ihlal edip evden çıkarak intihar ettiği belirtildi. (DHA)

Kayseri’de cezaevinden yeni çıkan kişi tabanca ile intihar ettiKayseri’de cezaevinden yeni çıkan kişi tabanca ile intihar etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Görenler inanamadı! Zıpkınla avladıGörenler inanamadı! Zıpkınla avladı
Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıthane'de hareketli anlar! Çıktığı çatıda eline geçeni aşağı attı
Kağıthane'de hareketli anlar! Yarı çıplak çatıya çıktı...
Küçükçekmece'de kamyonetin açık kapısının çarptığı kişi: Arkadaşım vurdu sandım
1 hafta hastanede yattı, gerçeği sonradan öğrendi!
Çanakkale'de zıpkınla 58 kiloluk akya balığı avlandı
Görenler inanamadı! Zıpkınla avladı
İşte Tuzla'daki korkunç cinayet anı!
İşte Tuzla'daki korkunç cinayet anı!
Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haber
Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haber
'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı
Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.