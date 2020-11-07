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Kayseri’de cezaevinden yeni çıkan kişi tabanca ile intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 00:31 | Son Güncelleme

Kayseri’de, cezaevinden yakın zamanda tahliye olduğu öğrenilen Bora C. (42), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar etti.

Kayseri’de cezaevinden yeni çıkan kişi tabanca ile intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesindeki 15 katlı binanın 10’uncu katında meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Bora C., evde kimsenin olmadığı sırada girdiği bunalım sonucu başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Bora C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bora C’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)


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