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Kral 3. Charles'tan ilginç hareket! Sosyal medyada gündem oldu

11.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından, eski Galler Prensi olan oğlu 3.Charles tahta çıkarak kral ilan edildi. 3. Charles'ın imza töreni sırasında yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem yarattı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth, geçtiğimiz Perşembe günü 96 yaşındayken hayatını kaybetti. Kraliçe’nin ölümünün sonrasında oğlu Galler Prensi Charles, Kral 3. Charles olarak İngiltere’nin yeni kralı oldu. Kral 3. Charles, St James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen kral ilan edildi. Fakat törende kralın katılım bildirisini imzalarken yaptığı hareket ve takındığı tavır sosyal medyanın gündemine oturdu.

KRAL 3. CHARLES'IN BU TAVRI DİKKAT ÇEKTİ! İLK İMZASINDA SİNİRLENDİ

Kral 3. Charles, imza atmak için oturduğu masada rahat hareket edemeyince sinirlenerek, önce kalemliği yan tarafa doğru itti daha sonra ise dişlerini sıkarak kalemliğin masadan alınması için ilginç bir tavır sergiledi.

Charles

3.Charles resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı dikkatleri çekti3.Charles resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı dikkatleri çekti

Kralın bu tepkisi sonrası kalemlik masadan alındı ancak akıllarda kalemliğin alınması için yaptığı ilginç hareket kaldı.

Kral 3. Charles, tam 73 yaşında tahta çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere charles
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