Kral 3. Charles'tan ilginç hareket! Sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth, geçtiğimiz Perşembe günü 96 yaşındayken hayatını kaybetti. Kraliçe’nin ölümünün sonrasında oğlu Galler Prensi Charles, Kral 3. Charles olarak İngiltere’nin yeni kralı oldu. Kral 3. Charles, St James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen kral ilan edildi. Fakat törende kralın katılım bildirisini imzalarken yaptığı hareket ve takındığı tavır sosyal medyanın gündemine oturdu.

KRAL 3. CHARLES'IN BU TAVRI DİKKAT ÇEKTİ! İLK İMZASINDA SİNİRLENDİ

Kral 3. Charles, imza atmak için oturduğu masada rahat hareket edemeyince sinirlenerek, önce kalemliği yan tarafa doğru itti daha sonra ise dişlerini sıkarak kalemliğin masadan alınması için ilginç bir tavır sergiledi.

Kralın bu tepkisi sonrası kalemlik masadan alındı ancak akıllarda kalemliğin alınması için yaptığı ilginç hareket kaldı.

Kral 3. Charles, tam 73 yaşında tahta çıktı.



