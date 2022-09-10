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3.Charles resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı dikkatleri çekti

10.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, perşembe günü vefat ederek ülkesinde bir yasa neden oldu. Kraliçe’nin vefatının sonrasında oğlu Galler Prensi 3. Charles resmen İngiltere Kralı oldu. 3. Charles’in kral olmasından sonra Cornwall Düşesi olarak bilinen Charles'ın eşi Camilla, şimdi Kraliçe Eşi unvanına sahip oldu. Yeni kral ve eşi önümüzdeki aylarda Kraliyet taçlarına sahip olacak. Camilla’nın tacındaki Osmanlı detayı şimdiden dikkatleri çekti.

3.Charles resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı dikkatleri çekti

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, İskoçya'nın Balmoral kentindeki malikanesinde 96 yaşında vefat etti. Kraliçe 2. Elizabeth kısa süre önce saltanatının 70. yılını kutlayarak Platin Jübilesini yapmıştı. Kraliçe’nin ölümünün sonrasında oğlu Galler Prensi Charles ülkenin yeni kralı oldu. İngiltere’nin yeni Kralı 3. Charles, bugün ise Türkiye saati ile 12'de St James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen kral ilan edildi. Ancak yeni kral ve eşi önümüzdeki aylarda taçlarına kavuşacak.

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DİNİ TÖRENLE TAÇLARINI TAKACAKLAR

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Anglikan Kilisesi adetleri ile yapılacak dini törende Canterbury Başpiskoposu, Kral 3. Charles’e 1661 yılında yapılan Kraliyet tacını takacak. Londra Kulesi’ndeki Kraliyet mücevherleri arasında sergilenen taç yalnızca tören sırasında takılıyor ve ardından yeniden eski yerine ulaştırılıyor.

Daily Mail'de yer alan bir habere göre Kral 3. Charles’in eşi Camilla Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral VI. George'un 1937'deki taç giyme töreninde eşinin kullanması için tasarlanan tacının sahibi olacak. Gazetede taca ilişkin olarak ise, “Camilla, Charles kral olduğunda kafasına Kraliçe Anne'nin paha biçilmez platin ve elmas tacını yerleştirecek. Kral VI. George'un 1937'deki taç giyme töreni için yaratıldı." ifadelerine yer verildi.

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Kraliçe eş Camilla’nın takacağı taç ise elmas ve platin paçalardan oluşuyor ve tacın en görkemli yanını ise Işık Dağı (Koh-i Noor) adı verilen dünyanın en büyük elması da yer alması oluşturuyor. 105 karattan daha ağır olan Koh-I Noor elması dünyanın en pahalı ve büyük elması olarak nitelendiriliyor.

İngiliz kraliyet ailesinin kuyumcusu Garrard & Co tarafından imzalanan bu taç, Kraliyet Tarihleri'nin bildirdiğine göre, biri Osmanlı Sultanı I. Abdülmecid'in 19. yüzyılda Kraliçe Victoria'ya hediye ettiği elmaslarla ve Koh-i Noor elmasıyla kaplı.

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İngiltere elizabeth
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