Kulisleri hareketlendiren iddia! Millet İttifakı'nda aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu....

Haziran 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP'lilerin, 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka bir lideri ortak aday olarak kabul görmeyeceği ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse diğer liderlere oy vermeyeceği iddia edildi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıla yakın bir süre kala siyaset de hareketlendi. Seçimlerle ilgili peş peşe açıklamalar ve iddialar gelmeye devam ediyor. Seçimlerde en çok merak edilen konuların başında ise Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday yer alıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda aday olmak istediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söylemişti.

'ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYECEK'

Yeni Şafak'ın haberine göre CHP kulislerinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin aday olarak gösterilmesi durumunda o ismin kabul görmeyeceği belirtiliyor.Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı üyesi liderlerle bu ay yapılacak görüşmede konuyu dile getireceği ve aday olmak istediğini söyleyeceği kaydedildi.

