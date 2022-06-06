HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kulisleri hareketlendiren iddia! Millet İttifakı'nda aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu....

Kulisleri hareketlendiren iddia! Millet İttifakı'nda aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu....

06.06.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday merak konusu olurken kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Buna göre CHP'lilerin Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka birini aday olarak görmedikleri, başka bir lider çıkarsa oy vermeyecekleri belirtildi. Bu durum üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer liderle konuşup adaylığını açıklaması bekleniyor.

Kulisleri hareketlendiren iddia! Millet İttifakı'nda aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu....

Haziran 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP'lilerin, 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka bir lideri ortak aday olarak kabul görmeyeceği ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse diğer liderlere oy vermeyeceği iddia edildi.

thumbs_b_c_132c62993d4d4f346bf2aa9321721170

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıla yakın bir süre kala siyaset de hareketlendi. Seçimlerle ilgili peş peşe açıklamalar ve iddialar gelmeye devam ediyor. Seçimlerde en çok merak edilen konuların başında ise Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday yer alıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda aday olmak istediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söylemişti.

Veli Ağbaba açıkladı! 'Bize Millet İttifakı'nın adayı kim diyorlar, adayımız...'Veli Ağbaba açıkladı! 'Bize Millet İttifakı'nın adayı kim diyorlar, adayımız...'

'ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYECEK'

Yeni Şafak'ın haberine göre CHP kulislerinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin aday olarak gösterilmesi durumunda o ismin kabul görmeyeceği belirtiliyor.Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı üyesi liderlerle bu ay yapılacak görüşmede konuyu dile getireceği ve aday olmak istediğini söyleyeceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soylu: Kılıçdaroğlu'na Allah fırsat vermesinSoylu: Kılıçdaroğlu'na Allah fırsat vermesin
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuşDüzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş
25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Melek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılama

Melek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılama

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

İlginizi Çekebilir

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.