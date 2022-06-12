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  4. Milyon dolarlık vurgun yaptılar! Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Şaşalı davetlere gelenlere 100 dolar

Milyon dolarlık vurgun yaptılar! Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Şaşalı davetlere gelenlere 100 dolar

12.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 5 ilde şube açan, yüksek kar vaadiyle para toplayan Cancri Jewellery’nin 110 bin kişiyi şaşalı davetlerle dolandırdığı ortaya çıktı. Sürekli otellerde gala yemekleri düzenlendiğini söyleyen Şahabettin Kaya, “Yatırımcıları otelde yemeğe davet ederek onların gözlerini boyuyorlardı. Birkaç defa beni de davet ettiler, ben de gittim. Yemek çıkışında 100 dolar, 100 euro gibi hediye veriyorlardı” dedi.

Milyon dolarlık vurgun yaptılar! Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Şaşalı davetlere gelenlere 100 dolar

Türkiye’de 2021 yılında açılan, Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery, iddiaya göre yaklaşık 1,5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şirketin ponzi sistemine kaydolan yaklaşık 110 bin kişinin paraları ise mağdur oldu. Vurgunun boyutunun milyon dolarlar olduğu iddia edildi. Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"HEM YEMEK İKRAMI YAPIYORLARDI, HEM DE ÇIKIŞTA PARA VERİYORLARDI"

Şirketin İzmit şubesine komşu olan esnaf Şahabettin Kara, "Cancri Jewellery, bizi birkaç defa otellere davet etti. Hem yemek ikramı yapıyorlardı, hem de çıkışta ikramiye veriyorlardı. Davetlerde 100 dolar, 100 euro gibi ikramiye veriyorlardı. Meraktan ben de 2-3 defa gittim. 100 milyon yatırılması karşılığında haftalık hesabına belirli bir para yatacağını söylüyorlardı. Bizim halkımız da öyle şeylere meyilli olduğu için kandırıldılar. Müşteri olarak gelenler, bir şeyler alıp çıkıyorlardı ama pek de müşterileri yoktu. Ben yatırım yapmadım, zaten belliydi böyle bir şey olacağı. Şirket iyi bir vurgun yaparak kaçtı. Ramazan Bayramı'ndan itibaren burayı hiç açmadılar. Sadece bir keresinde gece saatlerinde gizlice içeri girdiklerini gördüm. İlk geldikleri zaman gelip bizim dükkanda yiyip içiyorlardı" dedi.

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Firmaya bazı vatandaşların 6 milyonun üzerinde para yatırdığı, aylık 20-25 bin lira gibi tutarı geri aldıkları ileri sürüldü. Yaklaşık 1 yıllık faaliyetinin ardından Cancri Jewellery’nin sahipleri sırra kadem bastı. Milyonlarca dolar paranın bu sistemle buharlaştığı belirtildi.

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"BENİ TUTUKLADILAR"

Öte yandan, Cancri Jewellery’nin Türkiye sorumlusu olduğu ile sürülen Kadir isimli bir kişinin, sisteme katılanlara gönderdiği videolu mesaj da ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, görüntülü mesajında, "Herkese merhaba. Şu an mahkemedeyim. Beni tutukladılar. İşin devamı yoktur. Ne demek gerek bilmiyorum. Hiç bir mağaza açılmıyor haberiniz olsun" dedi.
Olayla ilgili Türkiye’de iki Türk vatandaşının tutuklandığı öğrenildi.

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SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Milyon dolarlık vurgunda sistemin çalışma şekli de ortaya çıktı. Ukraynalı Dmytro Pavlenko’nun sahibi olduğu firma, göz boyamak için kuyumculuk faaliyetinin yapıldığı dükkanlar açıyor. Daha sonra sosyal medya, internet aracılığı ile ulaştığı kişileri, yatırım yapmaya davet ediyor. Pırlanta mücevher paketine katılanlara haftada yüzde 5, yılda yüzde 260, altın mücevher paketine katılanlara haftada yüzde 3,5, yılda yüzde 182, yarı değerli taşlarla yapılan takı paketine dahil olanlara haftada yüzde 3,5, yılda yüzde 182, mozanit takı sistemine girenlere ise haftada yüzde 6, yılda yüzde 312 kar payı vaat ediliyor. Katılımcılardan, daha sonra ise sisteme tanıdıkları dahil edilmesi isteniyor.

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Sisteme üye getiren kişilere ise kar payının daha da artacağı vaat ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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