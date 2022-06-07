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Son Dakika: Lüks otellerde toplantı yapmışlar! 110 bin kişiyi dolandırıp ortadan kayboldular

07.06.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Dolandırıcılar bu kez de, yüksek kâr getiren mücevher şirketi tezgahıyla binlerce kişiyi tuzağa düşürdü. Birçok ilde lüks otellerde toplantı yapan "Cancri Jewellery" isimli firma kısa sürede 110 bin üyeye ulaştı. İlerleyen süreçte üyelere ödemeler durdu, şubeler tek tek kapandı. Vurgun sonrası arkada ise binlerce mağdur kaldı...

Son Dakika: Lüks otellerde toplantı yapmışlar! 110 bin kişiyi dolandırıp ortadan kayboldular

Son dakika haberi: Sık sık karşılaştığımız dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni "Tosuncuk" olayında bu kez bir mücevher firması üzerinden yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişi dolandırıldı. Türkiye'nin 5 şehrinde ofis açan "Cancri Jewellery" isimli firma, lüks otellerde toplantılar yaparak 110 bin üyeye ulaştı ve kısa süre sonra da ortada kayboldu...

Yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan dolandırıcılık sisteminin son adresi bir mücevher firması Cancri Jewellery şirketi oldu. İddiaya göre yüksek kâr vaadine inanan binlerce kişinin parasını adeta buhar eden şirket hakkında yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre 2021 yılında Türkiye'de açılan ve Ukraynalı Dmytro Pavlenko'nun sahibi olduğu ileri sürülen şirket, kısa sürede 110 bin üyeye ulaştı.

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ÖDEMELER DURDU, ŞUBELER KAPANDI

Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şube açan firma, yaklaşık 1.5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şubeler ise art arda kapandı. Davalar nedeniyle, şirketin Kocaeli İzmit ilçesindeki şubesine haciz işlemi başlatıldı. Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi.

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5 YILDIZLI OTELLEDE TOPLANTI

2021 yılında şehrin merkezlerinde bulunan 5 yıldızlı otellerde toplantı gerçekleştiren firma, iddialara göre bu sayede vatandaşın güvenini kazandı.

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Daha sonra şubeler açarak güveni daha da sağlamlaştıran firma, yüksek kazanım garantisi ile para topladı. Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler durduruldu, bayram arifesinde ise şubeler kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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